بعد انخفاض أسعار الذهب.. الحل في السبيكة «اعرفي طريقة الحساب والقيمة المضافة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مراقبة أسعار المصوغات الذهبية أكثر ما تهتم به السيدات، لرغبتها في الادخار والاستثمار، وسجل الذهب اليوم تراجعًا بالأسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية، وهو ما أثار تخوف الكثيرين، إذ انخفض بمقدار 17 جنيهًا، ونصح خبير شعبة الذهب بشراء السبائك الذهبية لأنها تضمن عدم الخسارة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة حساب السبيكة الذهبية واحتساب القيمة المضافة.

شراء الذهب في ظل انخفاض أسعاره

خلال الساعات القليلة الماضية، واصلت أسعار الذهب العالمية خسائرها، وذلك من بداية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر تقريبًا، وهو ما أثار القلق للكثيرين لرغبتهم في الشراء، وأوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات لـ«هن»، أن أفضل وسائل الاستثمار في الذهب، هو شراء السبائك الذهبية: «السبائك يضاف عليها رسوم قليلة مع ضمان عدم الخسارة».

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لمعرفة سعر السبيكة

وأضاف «نجيب»، أنه يمكن حساب سعر السبيكة، فعلى سبيل المثال إذا بلغ سعر الذهب الآن 2153 جنيهًا، وأرادت السيدة شراء سبيكة 5 جرامات يحسب السعر مع المصنعية الرسمية، وهذا السعر سيتم احتسابه في الـ5 جرامات ليكون الناتج سعر السبيكة، ويستطيع الشخص إجراء ذلك الحساب على أي وزن باختلاف المصنعية.

طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب

ولاحتساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب، أوضح أنها ضريبة قطعية غير متغيرة: «تبلغ القيمة المضافة 8 جنيهات ونصف على سعر العيار 21، وتبلغ 11 جنيهًا على سعر العيار 18، وعلى العيار 24 تبلغ 9 جنيهات ونصف، والسبائك وزن 50 جرامًا و100 جرام تخضع لضريبة الـ14%.»، أي أنها ثابتة على كل عيار.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، بعدما انخفضت الأسعار بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بقيمة تصل إلى 17 جنيهاً للجرام عيار 21، الأكثر مبيعًا، بينما انخفض سعر الأوقية بشكل ملحوظ في البورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق.

ومع ختام تعاملات اليوم الإثنين انخفضت الأسعار مرتين على مدار اليوم بإجمالي 10 جينهات بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وأسعار الذهب اليوم كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2520 جينها شراء و2509 جينها للبيع.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2205 جينها للشراء و 2195 جنيها للبيع.

- سعر شراء جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم الإثنين إلي 1890 جنيها والبيع 1881 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 14 في ختام التعاملات يبلغ 1470 للشراء أما سعر البيع يسجل 1463 جنيهًا.

- سعر جنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الأثنين يسجل 17640 جنيه للشراء والبيع 17560 جنيه.

- سعر الاونصة في الختام على 78372 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يصل إلي 78017 جنيه.