عرض للزواج في حفل كاظم الساهر بألمانيا تنتهي بالإحراج.. الخاتم ضاع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يسعى كل شاب حول العالم أن يكون عرضه للزواج من حبيبته هو الأكثر جمالاً واختلافا، فالكثير من الشباب تختار أكثر من طريقة لفعل ذلك، وهو ما دفع أحد الشباب إلى أن يطلب الزواج من صديقته، واختار أن يكون ذلك خلال حفلة غنائية للفنان الكبير كاظم الساهر.

عرض للزواج بألمانيا ينتهي بالإحراج

قرر شاب أن يعرض زواجه على حبيبته في أثناء حفلة أقامها المطرب العراقي كاظم الساهر، وفي منتصف المسرح، انطلق الشاب إليه واحتضن الفنان، وطلب منه أن يعطيه الفرصة في أن يتقدم لخطبة صديقته التي يحبها بشكل كبير ويتمنى أن تكمل حياته معه، ووافق «كاظم»، وعلى الفور طلب الشاب من صديقته الصعود للمسرح، وبعدما أنهى كلامه معها والذي كان محوره هو رغبته الشديدة في التزوج منها، حدث له أكثر المواقف إحراجا على الإطلاق.

تعرض شاب لموقف محرج خلال حفل للفنان العراقي كاظم الساهر، أمس الأحد، والذي كان موجوداً في ألمانيا، إذ عرض على صديقته الزواج على مسرح الغناء الخاص بالفنان، ولكن فرحته لم تتم وحفها الإحراج الشديد من كل جانب، إذ وضع يده في جيبه، وبدأ يبحث يمينا وشمالا عن خاتم الزواج ولكنه لم يجده، وسط اندهاش وسخرية كبيرة من حضور الجماهير، وانتهى الأمر بحصول الشاب وصديقته على صورة مع كاظم الساهر ثم تركا المسرح وغادرا.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع عرض الزواج

وفي ساعات قليلة، تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على منصة «إكس» و«تويتر»، والذي يظهر فيه صعود الشاب على المسرح، فيما بدا أنه اتفاق مسبق مع كاظم الساهر، ثم دعا الفتاة التي يريد خطبتها ليفاجئها بتقديم الخاتم أمام الجمهور، وبعد صعودها بدأ الشاب رحلة البحث عن الخاتم، ولكنه لم يتمكن من العثور عليه، وهو ما جعله يكتفي بعدها باتخاذ صورة سيلفي مع الفنان العراقي كاظم الساهر.

وخلال الحادث علق الفنان ضاحكا على ضياع الخاتم من الشاب وممازحا للجمهور إذ قال: «مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم»، وتفاعل مع المقطع المصور عدد كبير من الأشخاص، منهم من شعر بالإحراج للشاب الذي ضيع على نفسه أفضل فرصة للتقدم للزواج، والآخرين وجدوا الأمر مضحكا.