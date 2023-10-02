تظهر في العين.. علامة على وجود سرطان مميت يمكن اكتشافها عند التقاط صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشاف علامات السرطان في وقت مبكر يمكن أن يعني في بعض الأحيان الفرق بين الحياة والموت، في حين أن هناك بعض الأعراض المعروفة، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يكون غير عادي، وهذا هو الحال بالنسبة لنوع نادر من سرطان العين يبدأ في الشبكية.

وتحدثت روشني باتيل، أخصائية البصريات البريطانية، مع صحيفة إكسبريس البريطانية عن المرض النادر.

وحذرت من أن "الانعكاس الأبيض" في العين عند التقاط الصورة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالورم الأرومي الشبكي.

وأوضحت باتيل: “هذا النوع من سرطان العين يبدأ في شبكية العين ويظهر عند الأطفال الصغار في الغالب، نظرًا لأن هذا يظهر عادةً لدى الفئات الأصغر سنًا، فقد يكون من الصعب تحديد الأعراض ولكن العلامات الأكثر شيوعًا هي؛ انعكاس أبيض (بدلاً من اللون الأحمر) من حدقة العين بعد التصوير بالفلاش وتحول في اتجاه العين المصابة وانخفاض الرؤية".

"على الرغم من أنه قد يكون من الصعب إيصال هذه الأخيرة من قبل الطفل، إلا أن إحدى طرق ملاحظة ذلك هي إذا استمر الطفل في فرك عينه (العين المصابة) أو شعر بعدم وضوح الرؤية عند تغطية عينه السليمة"، وفقا لها.

في حين أن الورم الأرومي الشبكي أكثر شيوعًا عند الأطفال، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص في أي عمر، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

بالإضافة إلى الأعراض التي أبرزتها باتيل، تحثك هيئة الخدمات الصحية البريطانيةعلى توخي الحذر مما يلي:

العيون تشير إلى اتجاه مختلف (الحول)

الجزء الملون من العين (القزحية) يتغير لونه

تورم حول العين

حركات العين غير المنضبطة

ألم في إحدى العينين أو كلتيهما.

وتضيف الهيئة الصحية: "يمكن أن يؤثر الورم الأرومي الشبكي على إحدى العينين أو كلتيهما، الأعراض الرئيسية هي توهج أبيض أو انعكاس أبيض في وسط العين (البؤبؤ)، قد تتمكن من رؤيته بمجرد النظر إلى العين، أو قد تراه في الإضاءة المنخفضة أو في الصور التي تم فيها استخدام الفلاش."

إذا لاحظت أيًا من الأعراض لدى شخص ما، عليك طلب المساعدة الطبية.

وقالت باتيل: "إذا كنت تشك في وجود أي خطأ في عين طفلك، فلا تتردد في حجز موعد له مع أخصائي العيون في أقرب وقت ممكن."

كما حذرت من نوع من سرطان العين يعرف باسم الأورام الميلانينية المشيمية، وقالت: "تحدث هذه عادة في الجزء الخلفي من العين على المشيمية، التي تقع خلف شبكية العين".

في بعض الحالات، قد لا تكون هناك أعراض، حسب موقعها، ومع ذلك، فإن انخفاض الرؤية والأضواء الساطعة عادة ما تكون العلامات الخطيرة الأكثر شيوعًا.

وهذه الأعراض شائعة أيضًا في حالات مثل انفصال الشبكية، وهي أيضًا خطيرة جدًا، في كلتا الحالتين، اذهب لرؤية طبيب العيون الخاص بك في أقرب وقت ممكن، يمكن أن تحدث الأورام الميلانينية أيضًا في أجزاء أخرى من العين مثل الملتحمة (أمام العين) والعصب البصري.

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