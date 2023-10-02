هل تعلم ما هو أضعف عضو في جسم الإنسان؟- حسام موافي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يتكون جسم الإنسان من مجموعة متنوعة من الأعضاء، لكل منها وظائفه وخصائصه، ومع ذلك، فكل عضو معرض للإصابة والمرض.

في السطور التالية، يكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أضعف عضو في جسم الإنسان.

قال موافي أثناء تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "تعتبر الرئة أضعف عضو في جسم الإنسان، فهي نسيج ضعيف، ومن ثم لا يمكن مقارنته بالكبد أو الكلى أو القلب".

وأضاف: "يتراوح المعدل الطبيعي للأكسجين في الرئة ما بين 90 إلى 95".

وأوضح: "تعتبر الرئة من أكثر الأعضاء الغنية بنسبة وفيرة من الأكسجين".

وتابع: "من أبرز الأشياء التي تسبب تليف الكبد، التدخين، وتربية الحمام، يحتوي الريش على مادة تسبب تليف الرئة".

ونصح قائلا: "من الضروري التخلص من الطيور، تجنبًا للإصابة بهذا المرض".

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