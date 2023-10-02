فيديو كارثي يكشف تحرش مسؤول هندي من سيدة خلال حفل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة غريبة من نوعها، قام مسؤول هندي بالتحرش بسيدة خلال حفل رسمي، و ذلك ما كشفه مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا، بعد ظهور الرجل الذي يدعى "ساتيش كومار جوتام" النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا، بولاية أوتار براديش الهندية، وهو يتحرش بسيدة من حزب ميلا، خلال الحفل المقام في منطقة عليكره في الهند.

وكانت مراسم الاحتفال تضم عدد كبيرا من المسؤولين ومن بينها وزير النقل، ووزير التعليم العالي، وغيرهم من الشخصيات الهامة، وتم تصوير اللقطات التي تسببت في جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي من خلال أحد الموجودين.

وتظهر اللقطات وهو يقوم النائب بوضع يديه على كتف السيدة بطريقة غير مريحة، ما جعل السيدة تشعر بالإحراج وعدم الراحة خلال تواجدها بالقرب من هذا الرجل، كما ظهرت على واجهها ملامح الغضب، وتداول رواد التواضل الاجتماعي الفيديو وحصد آلاف المشاهدات حول تصرف هذا النائب المهين.

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