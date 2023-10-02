نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي.. اعرفي روابط المنصات التعليمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم الأمهات بمعرفة نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لبداية العام بتفاؤل واهتمام بدلًا من العودة بقلق وتوتر، وهو ما تتطلع إليه الكثير من الأمهات للاطمئنان على مستقبل أبنائها باستمرار، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، كل ما تريدون معرفته عن العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى روابط المنصات التعليمية للعام الدراسي الجديد للتسهيل على الأمهات متابعة المناهج الدراسية وأبنائها.

نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي

ومن جانبها، قدمت داليا الحزاوي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، لـ«هُن»، نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي، وعلى رأسها تنظيم الوقت: «يجب ألا يؤجل الأبناء عملهم اليوم، إذ يجب أن يحرصوا على عمل جدول يومي للمذاكرة يكون مقسما بين عمل الواجبات ووقت الراحة وعمل شيء محبب كمشاهدة التليفزيون أو ممارسة الهوايات».

وأكدت على الحرص على تهيئة مكان المذاكرة بحيث يكون بعيدًا عن الضوضاء وجيد التهوية والإضاءة، مع ترتيب المستلزمات والكتب حتى لا تستهلك وقتا في العثور على الأشياء: «يجب تحضير الدرس مسبقًا، ويمكن ذلك بالقراءة السريعة للدرس لمعرفة النقاط التي صعبت عليك ويمكن سؤال المعلم عليها».

نصائح إلى أولياء الأمور

قدمت «الحزاوي» نصائح لأولياء الأمور تمثلت في التالي:

- يجب الحرص على الاستماع الجيد لمشكلات الأبناء ومحاولة حلها والتواصل الدائم مع إدارة المدرسة لمتابعة الأبناء دراسيًا.

- يجب الامتناع التام عن عقد المقارنات بين الأبناء وبعضهم أو بين الأبناء وأقرانهم وأصدقائهم فكل ابن له قدرات وإمكانيات معينة حتى لا يشعر الأبناء بالإحباط وقلة الثقة بالنفس، وهذا سوف ينعكس بالسلب على دراستهم.

- الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة.

- البعد عن الأطعمة السريعة وعدم إهمال وجبة الإفطار لأهميتها فهي تزيد التركيز والقدرات الذهنية للطالب، ما يزيد من تركيزه في أداء واجباته المدرسية وبالتالي زيادة تحصيله العلمي.

- تنظيم ساعات النوم ثبت علميًّا أن أكثر الطلاب والطالبات يحتاجون من 8 لـ9 ساعات من النوم ليلًا وأن السهر يضعف ذكاء الأطفال واستيعابهم، بينما يساعد النوم المبكر على زيادة مستوى ذكائهم وقدراتهم الذهنية والإدراكية.

روابط المنصات التعليمية للعام الدراسي الجديد

اختتمت الحزاوي حديثها بالحرص على متابعة ما قدمته الوزارة من إجراءات لتخفيف الضغط عنهم ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات من التحصيل الدراسي، ونقدم لكم فيما يلي روابط المنصات والقنوات التعليمية، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، روابط المنصات وتردد القنوات التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 التي تتيح للطلاب شرح المناهج من خلال نوافذ معرفية متعددة.

وجاءت الروابط والترددات للمنصات والقنوات التعليمية كالآتي:

موقع وزارة التربية والتعليم

http://www.moe.gov.eg

بنك المعرفة المصري وبوابة المناهج

http://www.ekb.eg

التعليم الإلكترونى وبه تحميل المناهج التعليمية والكتب والنماذج الاسترشادية

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

منصة البث المباشر من الوزارة

https://stream.moe.gov.eg

منصة حصص مصر الإلكترونية

https://www.hesas.eg

منصة التعليم المصرى

https://eduhub.moe.gov.eg

قناة مدرستنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/c/moeegyptedustream/playlisthttps

تبث وزارة التربية والتعليم على القنوات التعليمية عددا من الحصص لشرح المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، ضمن الإجراءات التي تتبعها الوزارة لمساندة الطلاب.

تردد القنوات التعليمية

وفيما يلي تردد القنوات التعليمية التي تقدم شرح المناهج الدراسية من خلال حصص يقدمها معلمون متميزون على مدار العام الدارسي الجديد:

قناة مدرستنا 1 تردد 12303 h بمعدل ترميز 27500.

قناة مدرستنا 2 تردد 112206 v بمعدل ترميز 27500.

قناة مصر التعليمية تردد 11746 v بمعدل ترميز 27500.