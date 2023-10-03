الشعور بألم مفاجئ في الخصيتين علامة على هذه الامراض ... احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

يعاني بعض الرجال من ألم مفاجئ في الخصية، ويعتمدون على أن يختفي الألم من تلقاء نفسه، لذا يجب عدم تجاهلها لتجنب تفاقم الأمر.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على ماذا يكشف ألم الخصية المفاجئة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع .clevelandclinic

التهاب الخصية

يصاب الرجال بالتهاب الخصية، ننتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية التهابًا في إحدى الخصيتين أو كلتيهما، ما ينتج عن ذلك ألم وتورم قد يستمر ما بين 4 إلى 6 أيام.

دوالي الخصية

دوالي الخصية عبارة عن مجموعة من الأوردة الكبيرة بشكل غير طبيعي في كيس الصفن، وعادة ما تتسبب في الشعور بالألم عند قيامهم بالمهام اليومية، و يشعرون بها بشكل مفاجئ.

حصوات الكلى

حصوات الكلى غالبًا ما تتكون في الجهاز البولي، ويمكنها أن تتسبب في سد الأنابيب التي تصرف البول من الكلى للمثانة "الحالب"، وينتج عنها ألم في الخصيتين و الفخذ وكيس الصفن.

سرطان الخصية

سرطان الخصية هو السرطان الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، وغالبًا ما ينتج عنه الشعور بألم في الخصيتين أو الفخذ.

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