الامارات | 2500 زائر لـ «الأصايل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من معرض الأصايل 2023، الذي نظم في مركز إكسبو الذيد، على مدار أربعة أيام، بحضور جماهيري فاق 2500 زائر، بزيادة بلغت 66% مقارنة بدورة العام الماضي.

وسلط المعرض الضوء على تراث الإمارات وتاريخها، وأضاء على أهم الرياضات التراثية المتعلقة بالصيد والصقور والفروسية.