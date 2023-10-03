الامارات | 2500 زائر لـ «الأصايل»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 زائر لـ «الأصايل» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من معرض الأصايل 2023، الذي نظم في مركز إكسبو الذيد، على مدار أربعة أيام، بحضور جماهيري فاق 2500 زائر، بزيادة بلغت 66% مقارنة بدورة العام الماضي.
وسلط المعرض الضوء على تراث الإمارات وتاريخها، وأضاء على أهم الرياضات التراثية المتعلقة بالصيد والصقور والفروسية.
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