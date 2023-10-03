الامارات | شرب السوائل.. حماية طبيعية للشفاه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتقر الشفاه إلى الغدد الدهنية، ومن ثم فإنها سريعاً ما تصبح جافة ومتشققة، ما يفسد جمالها ومظهرها الأنثوي.

ولمواجهة جفاف الشفاه، أوصت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» باستعمال مستحضرات العناية بالشفاه التي تحتوي على مواد غنية بالدهون، مثل زبدة الشيا أو شمع النحل أو شمع الكرنوبا النباتي؛ إذ تعمل هذه المواد على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة.

وأضافت البوابة أنه ينبغي أيضاً شرب السوائل بكثرة وحماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية، مع مراعاة عدم لعق الشفاه باللسان باستمرار.