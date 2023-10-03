الامارات | مواد ضارة تدمر «تاج الرأس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Instyle» المعنية بالصحة والجمال، أن بعض أنواع الشامبو تحتوي على مواد فعالة تؤذي الشعر؛ إذ تتسبب في أن يصبح الشعر خفيفاً وهشاً وعُرضة للتساقط.

وأوضحت المجلة أن مواد مثل «كلوريد الصوديوم» و«البولي إيثيلين جلايكول» تسبب تهيجاً شديداً لفروة الرأس، وتجرد الشعر من الرطوبة، وبالتالي يصير «تاج الرأس» جافاً ومتقصفاً.

وأضافت المجلة أن المواد العطرية مثل «ثنائي إيثانول أمين» و«ثلاثي إيثانول أمين» تدمر طبقة الكيراتين في الشعر، ما يتسبب في جفاف الشعر وتساقطه.

وبالإضافة إلى ذلك تتسبب الكبريتات «السلفات» في تهيج فروة الرأس وتلحق الضرر بالشعر، ومن ناحية أخرى أوصت «Instyle» بالإقلال من استعمال مستحضرات التصفيف، مثل الجل والشمع والاسبراي؛ لأن بقايا هذه المستحضرات قد تتراكم على فروة الرأس وتتسبب في سد بصيلات الشعر، علماً بأنه إذا تعرضت بصيلات الشعر للضرر فلا يمكن إصلاحها.

المواد العطرية مثل «ثنائي إيثانول أمين» و«ثلاثي إيثانول أمين» تدمر طبقة الكيراتين في الشعر.