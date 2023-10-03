الامارات | تمثال الحب يعود إلى قلب نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما كان علامة مألوفة في زاوية أحد الشوارع في وسط منهاتن لسنوات عديدة، صار تمثال «لاف» (الحب) الشهير بحروفه الضخمة الحمراء، مكاناً شهيراً لالتقاط صور السيلفي مجدداً في قلب نيويورك.

والتمثال عبارة عن أربعة أحرف ضخمة يقع فيه حرفا «إل» و«أو» بالإنجليزية فوق «في» و«أيه»، وهو من صنع الفنان روبرت إنديانا.

وجرى تدشين أحد تماثيل «LOVE» التي تم ترميمها وإعادة طلاؤها، أمام مركز روكفيلر سنتر في سبتمبر الماضي، حيث سيعرض حتى 23 الجاري إلى جانب أعمال أخرى لإنديانا. ومباشرة بعد افتتاح المعرض أمام الزوار بدأوا في التقاط صور السيلفي أمام التمثال البالغ ارتفاعه ثلاثة أمتار بشكله المربع الواضح وحرف الـ«أو» المائل.

بدأ إنديانا تجاربه في هذا النوع من التماثيل في ستينات القرن الماضي وصمم أول تمثال لمتحف إنديانابوليس للفنون. ويمكن العثور على تماثيل «لاف» التي يمكن رؤيتها على الطوابع في الولايات المتحدة، في كثير من المدن حول العالم.

وشعر الفنان الذي ولد في 1928 وهو أحد «بوب أرت»، بأنه يساء فهمه. وفي عام 1978 تقاعد ليقيم في جزيرة صغيرة قبالة ساحل ولاية ماين حيث توفى في 2018 عن 89 عاماً.