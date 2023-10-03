هذا الشهر تكثر خلاله اللقاءات والمواجهات وربما التحديات والاستفزازات

مهنيًا: لا تسدّ الأبواب أمامك بل انفتح على كل الآراء حتى المعاكسة منها. حاذر من أفخاخ هذا الشهر، هذا هو الشهر الذي تظهر خلاله مشاحنات مع الأحباء او تأزّم لمسائل قانونية. فهذا هو الوقت الذي تكثر خلاله اللقاءات والمواجهات وربما التحديات والاستفزازات. يتكوّن لديك انطباع وكأنك بالفعل مظلوم ومحبط وغير قادر على مجاراة الأحداث.

عاطفيًا: تنشغل عن الحبيب بأمور متنوّعة كالعمل أو الدراسة أو حتّى الأمور اليوميّة، ولكن هذا ليس عذرًا لإهمال متطلّبات العائلة أو الحبيب. نسّق بين مختلف الواجبات ولا تسمح لبعض المتطفّلين بإزعاج مزاجك.