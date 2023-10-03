هذا الشهر يعزّز امكانيّاتك شرط التحلّي بالفعاليّة التّامّة

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: يمتحن هذا الشهر قدراتك ويعزّز امكانيّاتك شرط التحلّي بالفعاليّة التّامّة. قد تضطر للإبكار إلى عملك واستعجال بعض الواجبات نظراً لتزامن الكثير منها. . قد تضطر للذهاب باكرًا إلى العمل وأيضًا إلى مضاعفة الجهود لإنهاء الواجبات. وعندما تعتقد أنك شارفت على انهائها تتفاجأ بمسؤولية جديدة تلقى على عاتقك.
عاطفياً: إنه من أفضل الأشهر للحياة العاطفية. تزدهر العواطف وتقوى الروابط وذلك لغياب أي عوامل فلكية معاكسة. إن وجود الشمس في برج الميزان يسلط كل الأضواء على علاقاتك الشخصية. ويجلب السعادة والفرح الى عقر دارك.
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