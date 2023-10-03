6 أطعمة غنية بالنيكوتين وسيلة طبيعية للإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - يسبب التدخين مجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

والنيكوتين هو مادة موجودة في التبغ، ويؤثر في وظائف المخ على المدى القصير، ويضيق الأوعية الدموية، ويرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

في هذا التقرير، نقدم لكم 6 أطعمة تحتوي على النيكوتين يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. الباذنجان

يحتوي كل جرام من الباذنجان على 100 جرام من النيكوتين.

2. البطاطس

يمكن أن تحتوي حبة البطاطس على نحو 15 جراماً من النيكوتين.

3. القرنبيط

من الخضروات الغنية بكمية عالية من النيكوتين، حيث يحتوي على بـ 16.8 جرام.

4. الفلفل الأخضر

الفلفل الأخضر اليومي يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 إلى 9.2 جرام من النيكوتين.

5. الطماطم

في حين أن الطماطم غير الناضجة تميل إلى احتواء تركيز أعلى من النيكوتين، إلا أنه مع نضجها يميل التركيز إلى الانخفاض.

6. الشاي

يتراوح تركيز النيكوتين في الشاي من 100 إلى 285 جراماً.

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