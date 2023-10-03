9 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز لا يعرفها الكثيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - البوتاسيوم هو معدن مهم لصحة الجسم، حيث يساعد على ضبط ضغط الدم ووظائف العضلات والجهاز العصبي.

والموز أحد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، لكن هناك عديداً من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات أعلى من البوتاسيوم من الموز، نذكرها لكم وفقًا لموقع "Times of India".

1. البطاطا الحلوة

تحتوي ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على كمية أكبر من البوتاسيوم تقدر بنحو 542 مجم مقارنة بـ422 مجم في الموز.

2. السبانخ

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ من المصادر الممتازة للبوتاسيوم.

3. الأفوكادو

تحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم، حيث تحتوي ثمرة متوسطة الحجم على كمية بوتاسيوم أكثر من الموز.

4. الفاصوليا والبقوليات

تحتوي البقوليات المختلفة، مثل الفاصوليا والعدس، على نسبة عالية من البوتاسيوم.

5. الأسماك

بعض أنواع الأسماك، مثل السلمون والتونة، مصادر جيدة للبوتاسيوم.

6. الفواكه الغنية بالبوتاسيوم

تشمل الفواكه الغنية بالبوتاسيوم المشمش والشمام والبرتقال.

7. منتجات الألبان

يحتوي الحليب والزبادي على البوتاسيوم، وكذلك بعض أنواع الجبن مثل السويسري وجبن الشيدر، كما يحتوي كوب من اللبن الرائب على 961 مجم من البوتاسيوم.

8. المكسرات والبذور

من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة صحيًا.

9. الشمندر

الشمندر، أو البنجر، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم.