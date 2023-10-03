هذا شهر مناسب لتوسيع رقعة النشاطات وتعزيز الروابط في محيطك

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: هذا شهر مناسب لتوسيع رقعة النشاطات، للتعرف الى وجوه جديدة ولتعزيز الروابط في محيطك. قد يلعب أحد الأشخاص دوراً ايجابياً في تحسين ظروفك وربما لدفعك الى الأمام من خلال توصية أو مكافأة. تلقى التأثيرات الإيجابية وتتشجع للقيام بمبادرات شخصية نافعة لتعوض عن بعض التأخير والتراجع. أدعوك إلى مساعدة نفسك وعدم إضاعة الوقت الثمين.
عاطفيًّا: ليس بالشهر السهل وذلك لكثرة الضغوط المتنوّعة على المستوى الشخصي والعام. تحت تاثيرات الزهرة المواجه لبرجك من العذراء وهنا يترتّب عليك معرفة التنسيق جيّدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات. لا تسكت ولكن لا تنفعل أمام حبيبك بل صارحه وبُحْ له بعواطفك.
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