هذا الشهر يتحدث الفلك عن ضغوط مختلفة تؤثر على معنوياتك

مهنياً: يتحدث الفلك عن ضغوط مختلفة تؤثر على معنوياتك أو حماستك. إن موقع الشمس في برج الميزان حتى تاريخ 23 يحمل ضغوطاً عائلية وشخصية تسبب القلق وتدفعك الى تغيير حساباتك والى اهمال الكثير من مصادر النجاح. قد تشعر بالتعب الجسدي طيلة الأسابيع الثلاثة الأولى الأمر الذي قد يمنعك من تأدية واجباتك.

عاطفياً: تبدأ الشهر الجديد بنشاط وتفاؤل.مع انتقال الزهرة الى برج العذراء اعتبارا من تاريخ 10 اكتوبر فتشهد حياتك العاطفية تحسّنًا ملموسًا وعلى الارجح تختفي المشاحنات والانفعالات وتمضي اوقاتًا مسلية ومشرقة وستستفيد من التاثيرات الفلكية الايجابية مهما كان وضعك العاطفي.