هذا الشهر تتمتّع بسرعة الخاطر وبالأفكار القويّة والشاط

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: لن يخذلك الحظ هذا الشهر فالفترة الأولى من الشهر ستكون نشيطة وحافلة باللقاءات والزيارات والمؤتمرات. تتمتّع بسرعة الخاطر وبالأفكار القويّة وكذلك بالحيويّة والنشاط فلن يعصب عليك اتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة يتحدث الفلك هذا الشهر عن كثافة تحركات وانشغالات حتى تاريخ 23 أي طيلة فترة وجود الشمس في برج الميزان.
عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من برجك الى برج العذراء الا انك سوف تعيش شهرا جميلا ودافئاً لا يحمل تأثيرات سلبية وبالتالي ستبقى الروابط على حالها. إذا كانت متينة قد تقوى بسبب الانفتاح بين الطرفين. وإذا كانت العلاقة متدهورة سيكون الجو مناسباً للحوار والتقارب.
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