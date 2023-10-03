هذا الشهر التأثيرات الفلكية إيجابية وداعمة ولديك أمل كبير بالنجاح

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: لا تزال التأثيرات الفلكية إيجابية وداعمة ولا تزال الكواكب في البيت الثاني في مواقع مهمة بالنسبة اليك. ها انت مقبل على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في اعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة. أجل انت عازم على التقدم ولديك أمل كبير بالنجاح.
عاطفياً: قد يكون هذا الشهر من أكبر الأشهر رومانسية نظراً لتأثيرات كوكب الزهرة الذي يتنقّل في برجك. يقع العازب في الغرام أو يقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار. كما تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة. يشير الوقت الى خبر سار وفرح وانسجام.
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