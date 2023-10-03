هذا شهر مناسب لتحديد الأهداف والأولويات وتحسين موقعك وأحوالك

مهنياً: تناسبك مواقع الكواكب وترسل أجمل تأثيراتها لتنير دربك بالنجاح والربح وبالتالي سيكون شهراً مثمراً وغنياً على كافة الأصعدة. إنه شهر مناسب لتحديد الأهداف والأولويات. تبدو متحمساً للحياة ولخوض مجالات جديدة ولتحسين موقعك وأحوالك. وإنني أشجعك على القيام بخطوة مصيرية أو نوعية تبدأ بها العام، عامك الجديد فتكون الصورة الشهرية والسنوية ربما أوضح واكثر دقة.

عاطفياً: إنه شهر ثقيل تظهر خلاله مسائل طارئة تؤخرك عن أداء مهماتك واعمالك.تحت تاثيرات الزهرة من برج العذراء المعاكس لبرجك لذلك خصص وقتاً جيداً لأحبائك ولأولادك وحاول أن تقف على مطالبهم.