هذا الشهر تشعُر بالارتياح النفسي ويغمرك التفاؤل

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: ليس شهراً إيجابياً. إنه شهر التحليل والمراقبة، شهر التحضير الجيد والبحث الدقيق. كما هو شهر التحسّب والتأمل وعدم استعجال الأمور على الأقل حتى تاريخ 23 أي طيلة الفترة التي تتنقل خلالها الشمس في برج الميزان.
عاطفياً: إن الشهر مميز بفرصه الدافئة والمطمئنة والتي تزيل العقبات مع وجود كوكب الزهرة في برج العذراء الترابي قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازباً وستفرح في جميع الأحوال في النشاطات الاجتماعية وغيرها فأنت مطمئن وتشعر بالارتياح النفسي ويغمرك التفاؤل.
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