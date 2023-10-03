هذا الشهر ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتجد نفسك مطمئناً

مهنياً: تتوضّح الأمور بعد ضغوط وصخب الشهر الفائت. ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتجد نفسك مطمئناً في منزلك بين الاهل والأحباء. تكون الأجواء سهلة نسبيًا حتى 23 فالشمس تكون في برج الميزان الصديق لبرجك فتشعر بالارتياح وتتوسّم خيرًا. سيكون معظم الشهر حافلاً بالنشاطات الاجتماعيّة وغيرها.

عاطفياً: يسود جو من اللااستقرار والحيرة في حياتك العاطفية وتكثر الانشغالات هذا الشهر سواء كانت مهنية او اجتماعية او شخصية لا يهم ففي العموم انت منشغل عن الحبيب والعائلة وملتزم بواجبات خارجية وقد تكون منزعجًا من وضع صحي عابر.