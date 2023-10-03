هذا الشهر لا تعد بانفراجات رئيسية وقد يتحدّد مصيرك لفترة من الزمن

مهنياً: إنه شهر مهم ومتطلب في الوقت نفسه. إذا كنت تتوقع أن يكون الشهر الحالي كسابقه فقد تمنى بالخيبة يا عزيزي لان مواقع النجوم هذا الشهر وتحديداً حتى 23 لا تعد بانفراجات رئيسية، وسوف تسلط الضوء على بيت السمعة والشأن العام لديك، وبالتالي قد تعرّضك أو بالأحرى تخضعك لعدة امتحانات ونتيجة لهذه الامتحانات قد يتحدّد مصيرك لفترة من الزمن.

عاطفيًا: انه بدون شك شهر الحب والرومنسية مع تواجد الزهرة في برج العذراء الترابي الصديق فتتلقى خبرا استثنائيا يجعلك سعيدا او يطرأ ما يزرع الفرح في نفسك يحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الشريك كما انك قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك.