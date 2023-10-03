هذا الشهر تحتاج الى الدعم والتحالف وقد تحسم أمورك العاطفية

مهنياً: اعتبر هذا الشهر من أفضل الأشهر وأكثرها حظوظاً وابجابية، فبانتظارك فرص مميزة تفتح لك أبواب الحوار والتفاهم والتصالح. بالإضافة الى محاولات الكثيرين لإرضائك وللتقرب منك فلا تصدّها لأنك سوف تحتاج الى الدعم والتحالف في الأشهر القليلة المقبلة.

عاطفياً: تحسم أمورك العاطفية هذا الشهر وقد تكون على موعد مع الحبّ أو بداية لقصة حبّ إذا كنت عازباً. تتعزّز العلاقة مع الجنس الآخر وقد يلفت انتباهك شخص من غير مذهبك أو عرقك او مدينتك.