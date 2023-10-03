هذا الشهر الأجواء جميلة ولا تخبئ لك مفاجآت طارئة

مهنياً: فبعد عواصف الشهر الماضي ها أنت أكثر ارتياحاً واطمئناناً من ذي قبل. تعتني باهتماماتك الشخصية وتعطي ارتباطاتك العاطفية والعامة وقتاً إضافياً. ان الأجواء جميلة هذا الشهر ولا تخبئ لك مفاجآت طارئة. ستسير الاحداث بما يخدم مصالحك وذلك في الفترة الأولى وسوف تجد نفسك متقدّماً درجات وخطوات عديدة.

عاطفياً: ليس بالشهر السهل وذلك لكثرة الضغوط المتنوعة. إن طباعك صعبة تحت تاثيرات الزهرة من العذراء وقد يصعب التفاهم معك يترتب عليك معرفة التنسيق جيداً بين الواجبات وتحديد الأولويات.