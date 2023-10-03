«سهام» تحتفل بالحصول على ليسانس آداب بعد سن الـ50: «أخطط للدكتوراه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حققت سهام درويش، حلمها بالالتحاق بكلية الآداب قسم علم نفس، الذي ظل يراودها لسنوات طويلة، حتى تجاوزت الـ50 من عمرها، لتحتفل بتخرجها بعد حصولها على ليسانس الآداب بتقدير عام جيد جدًا، وسط تشجيع أبنائها وزوجها.

«سهام» تحتفل بـ«ليسانس الآداب».. وتخطط للدكتوراة

كانت «سهام» من الطالبات المتفوقات منذ سنواتها الأولى بالمدرسة، وظهرت عليها علامات حب التعلم، وبدأت ترسم خطة لمستقبلها والتحاقها بالجامعة، لكن الظروف لم تحالفها، نظرًا للعادات والتقاليد التي كانت تحكمها في إحدى قرى محافظة المنيا، وأجبرتها أسرتها على دخول الثانوي التجاري بدلًا من العام، رغم حصولها على مجموع كبير في الشهادة الإعدادية، ولكن لم تتأقلم الفتاة آنذاك وزاد حزنها وتمسكها أيضًا بحلمها الذي رسمته في خيالها على أمل أن يتحقق يومًا.

تزوجت «سهام» في سن مبكرة، وأنجبت أولادها الأربعة، وانشغلت قليلًا عن حلمها بسبب رعاية صغارها ومسؤولياتها الزوجية، وبدأت تعود لتفكر مجددًا في حلمها القديم، ولاقت دعم وتشجيع من أبنائها وزوجها: «واجهت مشاكل كتيرة وضغوطات، كنت بعيط بالدموع كل يوم عشان اتحرمت من دخول الثانوية العامة، لكن ده كان النظام زمان في الصعيد».

سهام: مستمرة في السعي

تقدمت بأوراقها للجامعة، ولم تصدق أن يأتى اليوم وتكون بين الخريجين، وتحصل على شهادة تخرج ودرع، وسط تشجيع أبنائها وزوجها، الذين شاركوها تلك اللحظة الاستثنائية في حياتها، لتخطط لحلم جديد بحصولها على الماجستير والدكتوراه: «هكمل على طول مش هوقف تاني».فرحة كبيرة سكنت قلب السيدة الخمسينية، بعد حصولها على ليسانس الآداب قسم علم نفس، مؤكدة أن العلم ليس له عمر، ومن لديه حلم عليه التمسك به حتى يأذن الله له بتحقيقه: «لو الإنسان صادق وبيسعى وبيجتهد ربنا هيكافئه».