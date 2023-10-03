قبل نصف نهائي الكأس.. إطلالة بالورود لخطيبة مروان عطية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في يناير 2023، كان الأهلي على موعد مع صفقة من العيار الثقيل، حين أعلن التعاقد مع مروان عطية، لاعب الاتحاد السكندري، لمدة 4 سنوات، لتدعيم خط وسط الفريق، ليثبت الأخير أقدامه بقوة في صفوف المارد الأحمر، ويصبح أحد أهم أعمدته خلال الموسم المنقضي.

ومع انضمام مروان عطية للقلعة الحمراء، كان لخطيبته سلمى صقر، دورًا واضحًا، حيث يحرص اللاعب على الاحتفاء معها في كل مناسبة، وكل تتويج للمارد الأحمر ببطولة جديدة، ومشاركة الجماهير عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

ظهور مميز لخطيبة مروان عطية قبل 24 ساعة من مواجهة الأهلي وإنبي في كأس مصر

خطيبة مروان عطية، هي بلوجر على منصات التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من 100 ألف شخص، وتحرص على مشاركتهم احتفالاتها ولحظاتها الرومانسية مع لاعب الأهلي، عبر حسابها الرسمي، كما تتشارك معهم صورها الخاصة.

ونشرت سلمى صقر صاحبة الـ24 عاما، صورًا لها من أمام منزلها وهي ترتدي فستانًا مزينا بالفراشات، وسط الورود، لتلفت الأنظار، قبل ساعات من مواجهة الأهلي المرتقبة أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها غدا الأربعاء.

ماذا قال مروان عطية عن آخر إطلالات خطيبته عبر إنستجرام؟

«حياتي كلها»، هكذا علق مروان عطية الذي يتواجد حاليا في معسكر الأهلي المغلق استعدادا لمواجهة النادي البترولي، بينما شارك المتابعون الثنائي التعليقات، وكتبت إحدى مشجعات الأهلي: «مرات ابننا عسل»، بينما علق آخر: «أحسن خط نص في مصر».

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء غدا الأربعاء، المواجهة الحاسمة التي تجمع الأهلي بنظيره إنبي في نصف نهائي كأس مصر، والتي يبحث خلالها المارد الأحمر عن حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية من أجل الدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي على حساب بيراميدز.