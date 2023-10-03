4 تغييرات في نمط الحياة لتحسين مستويات الكوليسترول وصحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الكوليسترول هو مادة دهنية موجودة في جميع خلايا الجسم، ويرتبط ارتفاع مستوياته بخطر بزيادة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك عديد من الطرق لتحسين مستويات الكوليسترول وصحة القلب، وفقًا لما جاء في موقع "Jag ran".

- تقليل الدهون المشبعة

تسبب الدهون المشبعة زيادة ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي في الجسم، لذا فإن تقليل استهلاك الدهون المشبعة يمكن أن يقلل من الكوليسترول الضار.

- زيادة الألياف القابلة للذوبان

تذوب الألياف القابلة للذوبان بسهولة في الماء، وتتحلل أيضًا إلى مادة تشبه الهلام في القولون، ويمكن أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، وتشمل بعض أفضل المصادر الغذائية للألياف القابلة للذوبان الفاصوليا والشعير والتفاح والشوفان والأفوكادو والقرنبيط وبذور الشيا والبطاطا الحلوة.

- أحماض أوميجا-3 الدهنية

تعتبر من العناصر الغذائية الصحية، ويمكن أن تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية.

- مكافحة الدهون المتحولة

يؤدي النظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة إلى زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب، كلما زاد تناول الدهون المتحولة، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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