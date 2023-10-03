حكاية منزل نانسي عجرم في لبنان.. شهد جريمتين قبل 3 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 3 سنوات شهد منزل الفنانة نانسي عجرم بمنطقة نيو سهيلة كسروان، في لبنان جريمتين، وهما محاولة سرقة من ملثم سوري يدعى محمد الموسى، والثانية مقتل السارق على يد زوج «نانسي» فادي الهاشم، دفاعًا عن زوجته وأطفاله؛ لتصبح تلك القضية حديث الساعة ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة مع مثول «الهاشم» أمام القضاء اللبناني؛ لينتهي الأمر بعد كل هذه المدة بإصدار محكمة التمييز، قرارها النهائي بإعفاء زوج نانسي عجرم، من كل التهم الموجهة إليه.

أين تسكن نانسي عجرم؟

وعن المنطقة الشاهدة على واقعة قتل الملثم السوري والتي تسكن بها الفنانة نانسي عجرم، هي واحدة من التقسيمات الإدارية في محافظة جبل لبنان، وتبعد نحو 25 كيلو مترا عن مدينة بيروت، عاصمة لبنان، وترتفع 550 مترا عن سطح البحر، متميزة بكونها من المناطق الجبلية الهادئة، المطلة على ساحل البحر، بحسب موقع «لوكاليبان»، مركز المعلوماتية للتنمية المحلية في لبنان.

ومنطقة الكسروان، هي إحدى مدن محافظة جبل لبنان الـ6، الممتدة من مجرى نهر إبراهيم في الشمال، حتى مجرى نهر الكلب في الجنوب، ومن شاطىء البحر في الغرب، حتى قمم جبل صنين، على ارتفاع 2600 مترا، لتبلغ مساحتها 342 كيلومترا مربعا، وتحد المنطقة من الشمال جبيل، ومن الشرق بعلبك، ومن قضاء المتن، ومركزه مدينة جونية.

وتنتشر أهم المنتجعات البحرية في لبنان على شواطئ قضاء كسروان بأغلب مدنه ومنحدرات جبل صنين، كما توجد أكبر حلبة تزلج، يقصدها السياح العرب والأجانب، ولذلك ترتفع أسعارالمباني السكنية بمنطقة نيو سهيلة كسروان، بحسب مواقع البيع الشهيرة على الإنترنت؛ إذ تتراوح بين 70 ألفا إلى 800 ألف دولار أمريكي، ويتحدد السعر حسب نوع السكن، سواء «شقة أو فيلا».

معلومات عن منزل نانسي عجرم

أما عن منزل نانسي عجرم، الشاهد على الواقعة نفسها، سبق وكانت الفنانة كشفت بعض تفاصيله من خلال منشورات لها عبر «إنستجرام» أو استضافتها في البرامج التلفزيونية مثل برنامج «أنا والعسل» مع الإعلامي اللبناني نيشان؛ إذ تغلب على الفيلا الطابع الأمريكي، محتويرة على كثير من الرفاهيات مثل غرفة للجيم لممارسة الرياضة وقاعة سينما صغيرة، بالإضافة إل قاعة للسونا والتجميل.

ويسيطر اللونان الأبيض والبني، على غالبية الديكور الداخلي والخارجي، فيما أكدت نانسي عجرم أنها تحب منزلها ولا تفضل الخروج منه كثيرا بجانب رغبتها في استقبال أصدقائها والاستمتاع داخل منزلها.

وبحسب «سكاي نيوز» كان السوري «موسى» قد تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس، ووصل إلى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ18 طلقا ناريا.