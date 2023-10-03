طريقة عمل الفينو في البيت بالصور.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع بداية العام الدراسي الجديد، تسعى ربات البيوت لإعداد الوصفات في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج، حتى تكون مغذية وصحية أكثر، ومن بينها طريقة عمل الفينو في البيت بالصور، المكون الأساسي في ساندويتشات المدرسة، لذا هناك طريقتين لإعداده سواء بكمية كبيرة أو صغيرة.

طريقة عمل الفينو في البيت بالصور للشيف نجلاء الشربيني:

2 كيلو دقيق بما يعادل 10 أكواب.

40 جرامًا من الخميرة فورية.

8 جرامات من محسن الخبز.

40 جرامًا من السكر.

40 جرامًا من اللبن البودر.

40 جرامًا من الزبدة.

1100 مليلتر من الماء.

20 جرامًا من الملح.

4 صفار بيضة.

4 ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من القهوة المذابة في مياه أو لبن.

كمية من اللبن على حسب الحاجة.

خطوات وطريقة عمل الفينو في البيت بالصور:

يجب بدء الخطوات في طريقة عمل الفينو في البيت بالصور، بخلط المواد الجافة، حتى تمتزج وتصبح خليطًا واحدًا، وتتكون المواد الجافة من الدقيق والخميرة ومحسن الخبز والسكر والملح واللبن البودر، ثم إضافة باقي المكونات، وضع كمية الزبدة وتقليبها مع المواد الجافة، حتى تتداخل في كافة ذرات الدقيق، وتصبح خليطًا واحدًا، ثم إضافة المياه بشكل تدريجي مع الخلط، ويمكن عمل هذه الخطوة بعدة طرق، سواء بالأيدي أو من خلال استخدام العجان، والخلط جيدًا حتى تتكون عجينة، ولتسهيل هذه الخطوة يفضل استخدام العجان لتقصير مدة العجن، مع مراعاة ألا تقل مدة الخلط عن 5 دقائق، ولا تزيد عن 10 دقائق.

يفضل استخدام المياه الدافئة في العجن، ويمكن استبدالها بعدة بدائل مثل اللبن الرائب، أو الزبادي مع خلطه بملعقة جيدًا حتى يصبح سائل لسهولة العجن به، أو يمكن استخدام المياه مع اللبن البودر، ليعطي غنى للوصفة بدون تكلفة، وفي الوقت ذاته الحصول على قيمة غذائية أعلى للأطفال، وبعدها يجب تغطية العجينة جيدًا، وتركها في مكان دافئ حتى تختمر بشكل كافي.

تخمير العجينة

عندما تتضاعف العجينة في الحجم، يدل ذلك على أنها أخذت وقتًا كافيًا في التخمير، وبعد يجب أن تقسم العجينة إلى كرات وتغطى، وتترك لتختمر مرة أخرى، مدة لا تزيد عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، حتى تنتفخ، ثم البدء في تشكيلها إلى أصابع، حتى تأخذ شكل الفينو، وتترك للمرة الأخيرة في مكان دافيء مظلم تختمر، لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ويتم دهن الفينو بخليط من صفار البيض، مع السكر والفانيليا والقهوة والملح والحليب جيدًا، ثم خبز الفينو في الفرن، وانتظاره حتى تمام النضج.

وأوضح الشيف حسن حسونة طريقة بسيطة لتحضير العيش الفينو بكمية صغير:

مقادير العيش الفينو بكمية صغيرة:

250 جرام أو نصف كيلو دقيق بما يعادل كوب وربع الكوب.

5 جرامات من الخميرة فورية.

1 جرام من محسن الخبز.

5 جرامات من السكر.

5 جرامات من اللبن البودر.

5 جرامات من الزبدة.

135 مليلتر من الماء.

2.5 جرامًا من الملح.

صفار بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة المذابة في مياه أو لبن.

كمية قليلة من اللبن.

طريقة عمل العيش الفينو بخطوات سهلة وبسيطة:

خلط المواد الجافة بشكل جيد حتى تمتزج تمامًا، وهي عبارة عن الدقيق والخميرة ومحسن الخبز والسكر والملح واللبن البودر، ثم إضافة الزبدة وخلطها مع باقي المكونات، وإضافة السائل والعجن جيدًا، وتركها تختمر فترة، ثم تشكيل العجينة كرات صغيرة، وتركها حوالي 10 دقائق، ثم تشكيلها رولات صغيرة وتختمر مرة أخيرة، ودهنها بخليط البيض واللبن وإدخالها الفرن.