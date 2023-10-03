الامارات | دبي سفاري بارك تبدأ موسمها الجديد: مخلوقات العالم المذهلة تنتظركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن انطلاق الموسم الجديد لدبي سفاري بارك، والبدء في الترحيب بزوارها من داخل الدولة وخارجها اعتباراً من الخميس، لتقدم تجربة فريدة من نوعها للتعرف على أنماط الحياة البرية والفطرية ضمن تنوّع كبير في أشكالها يجمعها مكان واحد يكفل الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور التي تَضُمَها الحديقة في بيئةٍ مطابقةٍ لبيئتها الأصلية.

وتعد دبي سفاري بارك إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في دبي، والتي تعزز من جاذبيتها بين أكثر المدن جاذبية للسياحة، إذ تتكامل الحديقة مع العديد من مقومات الجذب الأخرى في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم، وكمقصد رئيس للسياحة العائلية بما توفره من خيارات ترفيهية واسعة التنوع تتناسب مع جميع أفراد الأسرة ومن كل الفئات العمرية.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي أحمد الزرعوني: إن «الموسم الجديد لدبي سفاري بارك سيكون حافلاً بالعديد من الفعاليات والإضافات، التي ستجمع بين الترفيه والتثقيف وتقديم معلومات وافية حول مختلف أنواع الحيوانات والطيور التي تحتضنها الحديقة، وطبيعة البيئة التي تنتمي لها، كذلك الجهود المبذولة لتوفير ظروف ملائمة تماماً لحياة تلك الأنواع باتباع أفضل المعايير والممارسات البيطرية، إضافة إلى برنامج للتعريف بالأنواع المُهددة بالانقراض وجهود الحفاظ عليها، فضلاً عن ورش عمل وفعاليات مرتبطة بالمناسبات العالمية المرتبطة بالبيئة والحياة البرية ومجالات الاستدامة المختلفة عموماً».

وأضاف: «تحرص بلدية دبي على توفير تجربة فريدة وغنية للزوار، من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، خلال زيارتهم لدبي سفاري بارك والاقتراب من تفاصيل الحياة البرية، لضمان قضائهم أوقاتاً ممتعة، انطلاقاً من حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات في مرافقها وحدائقها العامة والترفيهية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، واتساقاً مع أهدافها في تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية الجاذبة في دبي، وتعزيز استدامة جَودة الحياة فيها وجاذبيتها كوجهة سياحية عالمية».

وستُنظم دبي سفاري بارك عروضاً ترفيهية وتثقيفية يومياً في أوقات محددة تشمل: عرض مملكة الطيور على مسرح قرية المستكشف (بين 11:00 صباحاً و2:00 ظهراً)، وعرض مخلوقات العالم المذهلة في القرية الآسيوية (1:00 ظهراً و3:00 عصراً)، وعرض الطيور الجارحة في ميدان الطيور الجارحة (4:00 عصراً). فيما ستضم الحديقة العديد من ورش العمل المرتبطة بمناسبات عالمية مثل: اليوم العالمي لـ الليمور، وفرس النهر، والمزارع، والتغير المناخي، ودورة الحياة وغيرها من المناسبات المرتبطة بالبيئة، والتعليم، والتثقيف، والحياة البرية.

ومن خلال ورش «حديث الحياة البرية» في ثلاثة مواقع ضمن الحديقة: مزرعة الأطفال، القرية الآسيوية، وقرية المستكشف، سيقدم المرشدون في دبي سفاري بارك معلومات عن مجموعة مختارة من الحيوانات، فضلاً عن أنشطة إطعام الحيوانات تحت إشراف القائمين على الحديقة وتشمل إطعام الزرافة، والطيور، والماعز.

وتضم دبي سفاري بارك مجموعة متنوعة من المسارح والعروض الترفيهية، والمطاعم والمقاهي التي تقدم قائمة واسعة التنوّع من المأكولات العالمية والمحلية، فضلاً عن خدمات القطار الداخلي، التي تُسّهل تنقّل ضيوف الحديقة بين جنباتها، تأكيداً لراحة الزوار وتمكينهم من الاطلاع على أكثر من مكان في الحديقة مترامية الأطراف.

واستقطبت دبي سفاري بارك التي تشرف عليها بلدية دبي، العام الماضي أكثر من نصف مليون زائر من داخل دولة الإمارات ومن السياح الدوليين الذين يقصدون دبي للاستمتاع بوجهاتها السياحية الترفيهية الجذابة والمميزة، ومن ضمنها حديقة السفاري والاقتراب أكثر من تفاصيل الحياة البرية على أرض الواقع.

وتستمر مواعيد زيارة حديقة «دبي سفاري بارك» يومياً على مدار الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.