طريقة عمل اللانشون بالفراخ.. «صحي ومفيد للانش بوكس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللانشون بالفراخ من الأمور السهلة التي يجب أن تتعلمها الأمهات، إذ يمكن وضعه للأطفال في «لانش بوكس» المدرسة، كما يمكن تحضيره في المنزل بطريقة اقتصادية ومضمونة دون مواد مضافة أو حافظة أو لحم دجاج مجهول المصدر، وفيما يلي نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة عمل اللانشون بالفراخ في البيت.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

ويقدم «هُن» طريقة عمل اللانشون بالفراخ في المنزل، من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل اللانشون بالفراخ

- 3 بيضات.

- 5 مكعبات جبنة كريمة.

- ثوم بودرة.

- بابريكا.

- 4 مكعبات مرقة لحمة.

- نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

- كوب دقيق.

- بودرة بصل.

- كوب زيت.

طريقة التحضير

- اضربي في الخلاط الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت.

- ضيفي ثوم وبصل بودرة وبابريكا وحبهان واللون الأحمر.

- ضعي الخليط في كيس حراري في شكل أسطواني، لعمل اللانشون بالفراخ.

- اغلي الخليط في الماء على النار لمدة ساعة وربع، حتى تمام النضج، وقدمي لأولادك اللانشون بالفراخ في المنزل.

طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل على خطى نجلاء الشرشابي

المقادير:

- نصف كيلو صدور دجاج مخليه ومفرومة.

- بودرة بصل.

- بودرة ثوم.

- ملعقة كبيرة دقيق.

- ملح، فلفل أسود، بهارات، بابريكا حسب الرغبة.

- زيت زيتون مخلي ومقطع.

- بيضة.

طريقة التحضير اللانشون بالفراخ في المنزل

- امزجي الدقيق مع الملح والفلفل الأبيض والبهارات والبابريكا وبودرة الثوم والبصل، لإعداد طريقة عمل اللانشون بالفراخ.

- ضيفي المزيج السابق على الصدور ويضاف إليها البيضة.

- افردي كيس بلاستك ويوضع عليه مزيج الدجاج، ويفرد جيدا، ثم يضاف إليها الزيتون المخلي.

- لفي الفراخ على هيئة أسطوانة، ويحكم جيدا من الطرفية.

- لفي اللحم بورق فويل، ثم يوضع في ماء مغلي، لمدة 40 دقيقة.

- اتركي حتى يبرد نهائيًا ويدخل الثلاجة لمدة ساعة، ثم يقطع، وبذلك يتم إعداد طريقة عمل اللانشون بالفراخ في المنزل.

عمل اللانشون بالفراخ

على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي لتحضير طريقة عمل اللانشون بالفراخ

- صدر دجاج مخلي من العظم والدهن ومقطع مكعبات.

- بيضتان.

- ملعقتان صغيرة سماق أو بابريكا.

- ملعقتان نشا.

- ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير اللانشون بالفراخ

وجاءت طريقة تحضير اللانشون بالفراخ كالتالي:

- اخلطي المكونات في الكبة أو الكيتشن ماشين حتي تمتزج تماماً.

- جهزي صينية تيفال مانعة للالتصاق.

- افردي المزيج علي صينيتين بحيث يكون طبقة رفيعة جداً ومتساوية بسمك شريحة اللانشون.

- غطي كل صينية بورقة زبدة «تكون ملامسة للخليط»، بحيث تمنع الخليط من الجفاف بداخل الفرن، وضعيه في فرن 180 درجة لمدة 10 إلي 15 دقيقة، لعمل طريقة عمل اللانشون بالفراخ.

طريقة عمل لانشون الفراخ بالزيتون

على خطى فاطمة أبو حاتي:

المقادير

- 3 بيضات.

- فصوص ثوم.

- قطع جبن مثلثات.

- ثلاثة ملاعق دقيق.

- ربع ملعقة صغيرة فلفل.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- مكعب مرقة دجاج.

- نصف كوب زيت.

- ربع كيلو صدور دجاج.

- نصف كوب زيتون حلقات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- افرمي الدجاج في محضرة الطعام، ثم ضعي الزيت واخلطي جيدًا.

- ضيفي البيض وباقي المكونات ما عدا الزيتون واخلطيهم جيدًا.

- ضيفي الزيتون، وقلبي الخليط بالملعقة.

- صبي الخليط في صينية التوست مدهونة بالزيت.

- اخرجي اللانشون من الصينية، ثم أدخليها الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا، وبذلك تكون طريقة عمل اللانشن بالفراخ.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

نقدم لكم طريقة عمل لانشون الدجاج البيتي بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي السفرة:

- نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- كوب بقسماط مطحون.

- ملعقة صغيرة مستردة.

- ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- ملعقة صغيرة بودرة بصل.

- فستق.

- فلفل ألوان.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زيتون أخضر.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

- ضعي فى وعاء كبير قلبي الدجاج مع البقسماط وبودرة الثوم وبودرة البصل.

- ضعي المستردة و البابريكا وملح وفلفل واستمري فى التقليب، لطريقة عمل اللانشون بالفراخ.

- ضيفي الفلفل الألوان ثم يفرد الخليط وضيفي الزيتون.

- ضعي في ماء مغلي لمدة ساعة ثم يترك ليبرد بعد ذلك.

- ضعي بالثلاجة حتى يتماسك وتستطعى استخدام طريقة عمل اللانشون بالفراخ.