8 نصائح لمساعدة أطفالك على المذاكرة بدون ملل.. جددي نشاطه واضمني تفوقه

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع طول اليوم الدراسي يحتاج الطلبة إلى كسر روتينهم، وتخفيف الضغوط لاستعادة لياقتهم البدنية والذهنية، ويمكن إضافة بعض الأنشطة للواجب المنزلي والمذاكرة، لمساعدة طفلك على حن استغلال يومه الدراسي، للحصول على معدلات تحصيل مرتفعة، لذا نستعرض مجموعة من الحيل للمذاكرة مع أطفالك بطريقة بسيطة تضمن تفوقه.

وقالت إيناس علي، أخصائي الإرشاد الأسري والصحة النفسية، لـ«هُن»، إن طريقة المذاكرة يجب أن تكون مختلفة وتشد انتباه الطفل، وهو ما يجب أن تسعى إليه كل أم، لضمان الوصول إلى أعلى مراحل التفوق، مستعرضة مجموعة من الحيل والنصائح لتحقيق هذا الهدف.

الاستفادة من تكنولوجيا التعلم عن بعد

التكنولوجيا موجودة في كل مكان، ويعد التعلم عن بعد عبر الإنترنت، أمرًا أساسيًا لنجاح طفلك في المدرسة، إذ يمكنك أن تساعدين طفلك على تعلم كيفية التنقل بين التطبيقات والتكنولوجيا التعليمية، وضعي الحدود المناسبة وراقبيها حسب الحاجة للحفاظ على التركيز على الواجبات المنزلية، كما أن يوجد روابط المنصات التعليمية على الإنترنت، فكأنه يبدو استراحة ذهنية أكثر من كونه واجبًا منزليًا.

تخصيص مكان للمذاكرة

تخصيص مكان للمذاكرة، بعيدًا عن الهواتف أو الأجهزة اللوحية، علما بأن الجهاز المحمول ليس مصدر الإلهاء الوحيد بالطبع، فقد يؤدي وجود تليفزيون قريب أو وجود أشقاء مزعجين إلى صعوبة التركيز، لذا يجب البعد عن الضوضاء أو الموسيقى، والتخلص من مصادر تشتت الانتباه، مما يساعدهم على التركيز في دراستهم.

فترات راحة منتظمة

من المرجح أن يؤدي الجلوس والدراسة لمدة ساعة متواصلة دون أخذ فترات راحة للدماغ إلى نتائج سيئة، لذا يجب التأكد من أن طفلك يأخذ فترات راحة أثناء وقت الدراسة لتحديث دماغه، ولزيادة الإنتاجية، إذ يجب العمل لمدة 25 دقيقة، ثم أخذ استراحة لمدة 5 دقائق، ويعد هذا رائعًا للبدء عند التخطيط لفترات الدراسة أيضًا، وهو أهم ما يضمن طرق المذاكرة الصحيحة.

توفير الأدوات اللازمة للمذاكرة

التركيز والحفاظ على إنتاجية طفلك يكون من خلال دراسة المجالات التي يحبها أولًا، ويجب أن يكون معه ما يريد من أدوات والكتب المدرسية ودفاتر الملاحظات، مع إصافة بعض الألوان التي يستخدمونها في تحديد المواد الدراسية.

جرب بدائل القراءة

يمكن أن تصبح قراءة الملاحظات والكتب المدرسية أمرًا مملًا، لذلك فهناك كثير من الحيل الذي يمكن لطفلك التركيز فيه، فجربوا معًا طرقًا أخرى، كالتالي:

- العمل معًا لتصميم بطاقات تعليمية ملونة بها أهم الملاحظات.

- البحث عن فيديو عبر الإنترنت يشرح الموضوع بطريقة جديدة.

- رسم صورة أو رسم تخطيطي لتوضيح المفاهيم العلمية.

- البحث عن كتاب صوتي أو بودكاست مثير للاهتمام حول الموضوع الذي يدرسونه.

تحديد وقت محدد للدراسة

يجب أن يكون مع وقت الدراسة هناك تمرين رياضي أو وقت عائلي يناسب طفلك، فقد تكون جدولة وقت الدراسة هي الطريقة الوحيدة لضمان اكتمالها، لذا اجلسي مع طفلك وحددي موعدًا لهذه المرة معًا، ثم ساعديه على الالتزام بجدولهم الجديد، للمذاكرة بطريقة صحيحة.

المكافأة والتشجيع

عليك بالثناء بشكل منتظم على طفلك، والتربية الإيجابية والاحتفال بانتصاراته الكبيرة والصغيرة، فالتشجيع يساعد على مواصلة النجاح، ومن الممكن إضافة هدية مفاجئة أو الخروج في نزهة بين الحين والآخر، وسيكونون متحمسين لمواصلة المضي قدمًا.

مشاركة الآباء في المذاكرة

أوضح جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية، لـ«هُن»، أنه يجب المشاركة النشطة للآباء في المذاكرة، إذ تلعب دورًا مهما في تعزيز التحصيل التعليمي للطفل، ومن جهة أخرى أكد الخبراء أنه يمكن للآباء أن يكونوا مصدرا للتحفيز والتعلم الممتع، مما يسهم في تطوير مهارات الأطفال اللغوية والاجتماعية والمهارات الحركية، إذ أن مساعدة طفلك على النجاح في المدرسة تؤهله لمواجهة جميع تحديات الحياة، مع ضرورة البحث عن ما يناسب طفلك لطريقة المذاكرة الصحيحة.