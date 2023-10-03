بعد مرور القطار فوقه.. رجل ينجو بأعجوبة من الموت "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نجا رجل من الموت بأعجوبة، بعد مرور القطار فوق جسده مباشرة، إثر سقوطه أثناء محاولته الركوب في الفجوة بين القطار والرصيف.

ووفقا لموقع latestly، وقع الحادث في محطة سكة حديد باجاها في ولاية بيهار الهندية، ولكن المفاجأة أن الرجل لم يصب بأي أذى.

والرجل الذي سقط على قضبان القطار، يعرف باسم براتيك كومار، ويبلغ من العمر 24 عاما، وهو من سكان منطقة أوتارواري بوخارا في بيتيا بولاية بيهار الهندية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يسقط على خطوط السكة الحديد أثناء مرور القطار، لكنه لم يصب بأذى.

ونجا الرجل من الحادث بأعجوبة ووقف على قدميه بعد وقت قصير من خروج القطار من المحطة، واصطحبه أحد مسؤولي الشرطة في المكان وبمساعدة أحد شهود العيان إلى المنصة.

ووقع الحادث عندما نزل الرجل من القطار لشراء بعض البسكويت والمشروبات الباردة، بحلول الوقت الذي عاد فيه، كان القطار قد بدأ بالفعل في مغادرة المحطة، لذا حاول القفز للحاق به.

وأثناء محاولته ركوب القطار المتحرك، انزلقت قدمه ووقع على القضبان، وحاول ضابط والركاب الآخرون في المحطة مساعدته وتهدئته، وقاموا بتوجيهه للاستلقاء مباشرة على السكة حتى يمر القطار، واتبع التعليمات ونجا بالفعل من الموت، لكنه أصيب بإصابات طفيفة جدا، وتلقى الإسعافات الأولية.

اقرأ أيضًا:

3 أعراض يمكن أن تكون أولى علامات الإصابة بـ سرطان البنكرياس

ما هو الهيموجلوبين الذي تسبب في وفاة الفنان محمد فريد؟

علامة غريبة على الأظافر قد تشير إلى سرطان مميت - اذهب للطبيب فورا

رجل يتعرض لنوبة قلبية أثناء الجري.. احذر الأعراض

3 فئات ممنوعة من تناول الكبد.. تعرف عليهم