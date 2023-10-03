بعد مسلسل ألفريدو.. كيف نتعامل مع مرضى ألزهايمر دون التأثير في نفسيتهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصدرت حكاية "ألفريدو" منصات التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة، وهي إحدى حكايات المسلسل الدرامي "55 حكاية حب"، والتي يلعب دور بطولتها الفنان أحمد فهمي، ومعه الفنانة إلهام شاهين، والتي ظهرت بالمسلسل مصابة بمرض الزهايمر، وتتعرض لوعكات عديدة نتيجة لهذا المرض، ويحرص الفنان احمد فهمي على العناية بها والاهتمام بحالتها النفسية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مرض الزهايمر مرض عضوي، ومريض الزهايمر لا يكن مدرك بما أصابه، ويعتبر حياته طبيعية.

وتابع: "هو بيكون محتاج دعم نفسي كبير، محتاج الكل يحسسه إنه طبيعي وميتعاملوش معاه على إنه مريض".

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن مريض الزهايمر، أحيانا يبدي تصرفات طفولية لمن حوله ليحصل على اهتمام كافي طوال الوقت، فهو يحتاج دائما للتقدير العاطفي، ليس فقط في أوقات مضاعفات مرضه.

واختتم فرويز، أنه يجب استشارة مرضى الزهايمر في شئون الحياة والحديث معهم طوال الوقت، لكي يشعروا بأن لهم قيمة كبيرة وأهمية في حياة من حولهم.

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