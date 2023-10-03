هل أنت مصاب بالقولون العصبي.. احذر تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة تؤثر على الجهاز الهضمي، وتسبب أعراضًا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك.

وقالت أخصائية التغذية البريطانية هانا براي: " يجب تجنب أي أطعمة أو مكونات قد تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي لديك".

تابعت: "الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي حساسون بشكل خاص للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من FODMAP (Oligo-، Di-، Monosaccharides، وPolyols).

أضافت: "يمكنك تحسين حالة الأمعاء بشكل كبير من خلال تحديد الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض وإزالتها من النظام الغذائي لفترة من الوقت"، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

حددت هانا 5 أطعمة تؤدي إلى تفاقم الأعراض، وتشمل:

الجلولتين:

البروتينات القائمة على الحبوب والمعروفة بإسم الجلوتين تكون ضارة للأفراد الذين يعانون من القولون العصبي.

وحتى لو لم يكن لديهم مرض الاضطرابات الهضمية، فإن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يعانون من الإسهال والإمساك والانتفاخ ومشاكل أخرى في المعدة من هذه الأطعمة، وتشمل الحبوب والمعكرونة والخبز والمخبوزات.

وعلى الرغم من أنك قد تكون حساسًا أو غير قادر على تحمل الجلوتين، إلا أن بعض أعراض القولون العصبي قد تظهر أيضًا بسبب البروتين الموجود في منتجات القمح.

البصل والثوم:

يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم حالة المعدة بشكل كبير، وذلك لأنهم يحتويان على الكربوهيدرات الصعبة، التي تتسبب في كثير من الأحيان إلى ظهور أعراض لدى مرضى القولون العصبي.

ويتكون البصل والثوم من الفركتانز وقد يصعب على جسمك هضمه، ثم تستمر هذه الكربوهيدرات في التراكم في الأمعاء الغليظة، حيث يتم تخميرها بواسطة البكتيريا الفطرية، ما يسبب الانتفاخ والغازات وعدم الراحة في المعدة.

الطعام المعلب:

يجب عليك فحص الملصقات الغذائية بعناية إذا كنت تريد اكتشاف سبب مشاكل معدتك.

منتجات الألبان:

الحليب والجبن قد يسببان تفجر القولون العصبي.

اقرأ أيضًا:

3 أعراض يمكن أن تكون أولى علامات الإصابة بـ سرطان البنكرياس

ما هو الهيموجلوبين الذي تسبب في وفاة الفنان محمد فريد؟

علامة غريبة على الأظافر قد تشير إلى سرطان مميت - اذهب للطبيب فورا

رجل يتعرض لنوبة قلبية أثناء الجري.. احذر الأعراض

3 فئات ممنوعة من تناول الكبد.. تعرف عليهم