سيدة تغمس الأكل في البحر لسبب غريب.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أثار مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، لفتاة تغمس طعامها في ماء البحر وتتناوله، الأمر الذي تسبب في دهشة العديد من الأشخاص حول السبب وراء ذلك.

قامت الفتاة التي تدعى أربيل، من إيطاليا، التي تقدم مقاطع فيديو ترفيهية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهرت في مقطع الفيديو وهي تحضر وجبة الغذاء خلال تواجدها على يخت في إحدى الشواطئ، ومن ثم غمست العيش من البحر في مشهد غريب من نوعه.

وبدأت في وضع الطعام التي حضرته داخل العيش المبلل من ماء البحر المالحة، ولم تكتفي بذلك فقط بل وضعت أيضًا قطعة جبن أيضًا مغموسة بماء البحر على السندوتش التي تم تحضيره، ومن ثم تناولته، وفقًا لما ذكره موقع ladbible.

ويعود السبب وراء ذلك إضافة نكهة مملحة على الطعام، ونال مقطع الفيديو العديد من التعليقات المزعجة من تلك العادة، ومنها " لابد أنها تتجه إلى الطوارئ قريبًا"، والبعض الآخر مندهش من أنها لا تخشى الكائنات الحية الموجودة وغيرها التي يمكن أن تعرض حياتها للخطر.

وبالرغم من قلة عدد متابعيها إلا أن تلك العادة التي فعلتها جعلتها تحصل على عدد كبير من المشاهدات تخطت النصف مليون، كما أنها شاركت مقطع فيديو يظهر أن أصدقائها الموجودين برفقتها على القارب قاموا بنفس التجربة الغريبة.

@arielmendyy Risposta a @Kekko. ♬ suono originale - Titti Menditto

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