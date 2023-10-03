10 معلومات عن الفنانة مها المصري.. فقدت 7 من عائلتها في فيضانات درنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد، وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة»، منشور دونته الفنانة السورية مها المصري، عبر صفحتها على «فيسبوك»، تحدثت من خلاله عن المأساة التي أصابت أسرتها إثر كارثة درنة، التي اندلعت قبل أسبوعين، لتعيش واقع أليم وفاجعة كبيرة، بعد فقدانها المقربين منها.

مها المصري تعلن وفاة 7 من أسرتها

مها المصري، كانت واحدة ممن فقدن عائلتهم جراء الفيضانات التي حدثت في درنة الليبية، إذ خسرت 7 من أسرتها، وكتبت عن تلك الفاجعة عبر «فيسبوك»، من خلال مشاركة صور لنجل شقيقتها وأطفالهما الـ5 الراحلين، معلقةً: «الله يصبر قلبك يا حبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد يا حبيبتي ونحتسبهم من الشهداء»، متوجهة بالشكر لكل من ساندها ومن وقف إلى جوار الشعب الليبي.

الفنانة تعلن فقدان أسرتها

ونقدم أهم المعلومات عن الفنانة مها المصري، بعد فقدان 7 من ذويها في كارثة درنة، وفق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- ولدت في دمشق في سوريا في عائلة فنية.

- والدة الممثلة ديمة بياعة.

- شقيقتها الفنانة سلمى المصري.

- حفيدة العازف عمر النقشبندي، ووالدتها كردية.

- بدأت التمثيل مع شقيقتها الكبرى سلمى عبر برامج الأطفال في التلفزيون السوري.

- كانت بدايتها السينمائية من خلال فيلم «اليازرلي» عام 1974.

- أول أعمالها في الدراما التليفزيونية كان مسلسل «فوزية».

- بعد اندلاع الأزمة السورية، غابت عن الدراما 8 سنوات وانتقلت للعيش في الإمارات، قبل أن تعود من خلال مسلسل «سلاسل ذهب» عام 2019.

- تزوجت في بداية حياتها من مدير التصوير حازم بياعة، وأنجبت ابنتها الكبرى ديمة.

- تعرض وجهها للتشوه وخضوعها للجراحة في عام 2002، بعدما قامت بحقن مواد تجميل في وجهها، أدت بعد سنوات إلى ظهور تشوهات فوق شفاهها.