ماذا يفعل "الموز الأسود" بجسمك أثناء تناوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الموز الأسود هو نوع من الموز الناضج تمامًا، حيث يتحول لون جلده إلى اللون الأسود أو البني، ويتميز بطعمه الحلو والغني، وعادة ما يكون أكثر طراوة من الموز الأخضر أو الأصفر.

يقول الدكتور حازم علي استشاري التغذية العلاجية، إن الموز الأسود هو أحد أنواع الموز التي تتميز بلونها الأسود أو البني الغامق ينمو هذا النوع من الموز بشكل طبيعي في المناطق الاستوائية، حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك:

الألياف الغذائية

تساعد الألياف الغذائية على الهضم وتنظيم نسبة السكر في الدم.

فيتامين C

يساعد فيتامين C على تعزيز جهاز المناعة.

تحسين صحة القلب

وأضاف من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الموز الأسود يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم كما أنه يحتوي على ألياف غذائية، والتي يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول.

1- تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الألياف الغذائية على الموز الأسود على خصائص ملينة تساعد على الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

2- تعزيز جهاز المناعة

يحتوي الموز الأسود على فيتامين C، وهو فيتامين مهم لتعزيز جهاز المناعة.

3- تحسين المزاج

يحتوي الموز الأسود على فيتامين B6، وهو فيتامين مهم لتحسين المزاج.

4- تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي المركبات النباتية المضادة للأكسدة الموجودة في الموز الأسود على خصائص مضادة للسرطان.

5- تحسين صحة العظام

يحتوي الموز الأسود على فيتامين K، وهو فيتامين مهم لصحة العظام.

6- تحسين صحة الجلد

يحتوي الموز الأسود على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

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