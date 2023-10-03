"فساتين بألوان أسود وبيح وبينك".. أبرز إطلالات نجمات الفن في مهرجان العراق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انطلق اليوم فعاليات حفل افتتاح مهرجان العراق الدولي، وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات خلال حضورهن مهرجان العراق الدولي.

هالة صدقي:

أطلت الفنانة هالة صدقي بفستان باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، ومزينا بالتطريزات على الأكتاف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

إيناس الدغيدي:

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان باللون البيج اللامع ونسقت معه كارديجان طويل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بوسي شلبي:

ارتدت الإعلامية بوسي شلبي فستان طويل كت باللون البينك مزينا بالكامل ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

بشرى:

تألقت الفنانة بشرى بفستان طويل كت باللون الأسود مزينا بالتطريزات بالكامل، وتركت شعرها منسدلا.

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