الامارات | كوب شاي يقي من الإصابة بـ «السكري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة إلى أن تناول كوب من الشاي مفيد صحياً، إذ يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من «السكري» بـ28%.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الخبراء يعتقدون أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة قوية وتأثيرات مضادة للالتهاب، ما من شأنه أن يحسّن الحساسية تجاه الإنسولين.

وأشارت الدراسة إلى أن التأثيرات كانت قوية بصورة خاصة في الشاي الأسود، وهو شاي قديم يخضع لعملية تخمير ميكروبي خلال عملية التصنيع.

وقام باحثون من جامعة «أديلايد» في أستراليا وجامعة «ساوث إيست» في الصين، بدراسة عادات تناول الشاي اليومية بين 1923 بالغاً من الصين.

وأوضح الباحثون أن الذين يتناولون كوباً من الشاي انخفضت لديهم خطورة الإصابة بـ«السكري» 15%، كما انخفضت الإصابة بالنوع الثاني إلى 28%، مقارنة بمن لا يتناولون الشاي مطلقاً.