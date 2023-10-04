الامارات | «الشارقة للكتاب» تشارك في معرض الرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة حتى السابع من أكتوبر الجاري بجامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، تحت شعار «وجهة ملهمة».

وبحثت الهيئة مع ممثلي مؤسسات ثقافية عربية وأجنبية ونخبة من الناشرين من مختلف بلدان العالم، فرص التعاون والعمل المشترك، وتسهيل دمج سوق النشر الإماراتي والعربي بنظيره العالمي والاستفادة من الفرص التي يحملها على مستوى تبادل عقود الترجمة والنشر، والاستفادة من المحتوى المكتوب في إنتاج أعمال مرئية ومسموعة.

واستعرضت الهيئة أمام المشاركين في المعرض وزواره أبرز فعالياتها وجهودها لتطوير منظومة صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، وما استحدثته من مبادرات وجوائز وفعاليات لدعم المؤلفين والمترجمين والموزعين والقراء.

وزار جناح الهيئة السفير العماني في السعودية، فيصل بن تركي آل سعيد، وأهداه مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية فاضل حسين بوصيم، نسخة من كتاب «تاريخ المُلوكِ النَّبهانيين في عُمان»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبحثت الهيئة خلال سلسلة لقاءات مع عدد من الناشرين وممثلي دور النشر والمؤسسات الثقافية العربية والعالمية واقع ومستقبل الصناعات الإبداعية والثقافية، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الناشرين، بما يثري المحتوى الثقافي والأدبي العربي، ويعزِّز التفاعل الإبداعي بين صناع النشر العرب ونظرائهم في العالم.

وقال فاضل حسين بوصيم: إن «حضورنا في معرض الرياض الدولي للكتاب يعبر عن رؤيتنا تجاه التواصل البنّاء مع كل الأطراف الفاعلة في صناعة الكتاب من مؤلفين ومترجمين ورسامين وناشرين، إذ نستثمر كل فرصة لتقديم ما ينهض بأعمالهم، وفي الوقت نفسه نتطلع دائماً للتعرف على التحديات التي يواجهونها لتطوير المبادرات والفعاليات التي نعمل عليها، ولاستحداث جهود جديدة، تضمن مسيرة النمو لصناعة الكتاب ومجمل الصناعات الثقافية في المنطقة والعالم».

فاضل بوصيم:

• نسعى إلى التواصل البنّاء مع كل الأطراف الفاعلة في صناعة الكتاب من مؤلفين ومترجمين ورسامين وناشرين.