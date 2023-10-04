الامارات | مجمع اللغة العربية الأردني يفوز بـ «جائزة الملك سلمان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز مجمع اللغة العربية الأردني بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن فرع نشر الوعي اللغوي.

وثمّن المجمع، أمس، في بيان وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لمجمع الملك سلمان والقائمين عليه، جهودهم في خدمة اللغة وتعزيز مكانتها، وترسيخ الهوية العربية المعبرة عن العمق اللغوي، والثراء التاريخي والثقافي والامتداد الحضاري الفاعل.

وحصل المجمع على الجائزة عن فئة المؤسسات لتميز إسهاماته في خدمة اللغة العربية، بعراقتها وامتداد نطاقها الزماني على مدى عقود، وتقديم مبادرات في الدفاع عنها، وتعزيز سبل الحفاظ على سلامتها، والعمل على مواكبة متطلبات مجتمع المعرفة، بتشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها، فضلاً عن وضع معاجم لمصطلحات العلوم والآداب والفنون، والسعي إلى توحيد المصطلحات، بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية.