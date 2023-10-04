الامارات | 65 قطعة فنية تتحلى بجمال الخط في مكتبة الصفا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتزين معرض «تحلي بالخط» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، بتشكيلات مبهرة تبرز جماليات الخط، وتصاميم تجسد روح الابتكار بلمسات العديد من المبدعات والعلامات، ليضيء المعرض على طبيعة العلاقة بين الخط ومجالات تصميم الأزياء والنسيج والمجوهرات، من خلال مجموعة متنوعة من القطع الفنية والتصاميم.

ويأتي المعرض الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» التي تستمر حتى 31 الجاري، وتشهد تنظيم 19 معرضاً فنياً، وتسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي.

وتشارك في المعرض 11 مصممة وعلامة تقدم 65 قطعة فنية تعكس تأثير الخط في العديد من التخصصات الإبداعية، بوصفه وسيلة ملهمة للتعبير الفني والتواصل البصري. وتقدم المصممة نادين قانصو عبر علامتها «بلعربي» تشكيلة من المجوهرات المستلهمة من أناقة فن الخط، وتبرز ما تمتاز به اللغة العربية من ثراء في مفرداتها وتعابيرها البلاغية. وتشارك المصممة حصة الفلاحي، صاحبة «مجوهرات مرامي» بقطعها ضمن مجموعة «جواهر الذكريات» التي تعبر فيها عن أهمية التواصل مع الجذور الثقافية.

وتستعرض ساندرا هبر وهبة قطعها «هو هي» وكذلك عملها «هي رحلة». وتعرض «أوه للمجوهرات» تشكيلتها «إرث الكلمات» التي تعكس من خلالها المشاعر والمعاني التي تميز قصائد جدها.

أما فريال البستكي فتكشف في المعرض عن تصاميمها المميزة التي تتضمن قفطان «عوشة»، ويبدو أشبه بلوحة فنية مستوحاة من أشعار الإماراتية الراحلة عوشة السويدي «فتاة العرب»، إلى جانب «المزهرية» و«خطوط وخيوط».

وبينما تقدم شذى عيسى مجموعتها «رسائل الفن» التي تبرز جماليات الخط العربي، تعرض «بيرلا» تصميم «كلمات زايد» المستلهم من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس ثراء الثقافة المحلية. وتطل آمنة البنا في المعرض عبر تصاميم «BRX» التي تضم خمسة أعمال: «همسات الليل»، و«أحادية اللون»، و«وفاء»، و«حروف»، و«خطوط الشفاء»، والتي استلهمتها من سحر حركة الفرشاة وجماليات الخط العربي.

أما علامة «عبارة» فتقدم مجموعاتها الفنية «حب»، و«وجدان» و«الروحانية». وتعرض «مونوجرام» تصاميمها المختلفة التي تعبر فيها عن غنى الثقافة الإماراتية، ومميزات الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية، وغيرها.

وعبر عملها «تصاوير الجنة» تسعى الفنانة عرين إلى استكشاف ذلك المعنى «الجنة» لدى الثقافات، واستمدت فكرة تصميمها من الحديقة الخضراء.

• التصاميم والقطع الفنية تعكس تأثير الخط في العديد من التخصصات الإبداعية بوصفه وسيلة للتعبير الفني والتواصل البصري.

ورش عمل

على هامش المعرض تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة متنوعة من ورش العمل التي ينظمها مركز «تشكيل» ضمن مشاركته في «بينالي دبي للخط»، ويتيح من خلالها لرواد المكتبة إمكانية التعرف على تقنيات فن الكولاج والحروفيات وأساليب مزج الكلمات من لغات مختلفة لإنتاج أعمال إبداعية مميزة، بالإضافة إلى تعلم طرق تجليد الكتب اليابانية، واستخدام أقلام الرصاص والحبر الجاف والأقلام الملونة في الأعمال الفنية.