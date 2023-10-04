الامارات | أسبوع دبي للتصميم: حان وقت الأفكار غير العادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أسبوع دبي للتصميم إلى مقره الرئيس في حي دبي للتصميم (d3)، خلال الفترة من السابع إلى 12 نوفمبر المقبل، مع مجموعة غنية من الفعاليات والمعارض والأنشطة خلال النسخة التاسعة من الحدث، بمشاركة أكثر من 500 مصمّم من 40 دولة.

ويطل أسبوع دبي للتصميم (المتاح للحضور مجاناً) ببرنامج أكثر شمولية وتنوعاً في الفعاليات والمعارض والتكليفات الجديدة، والمنافذ والمتاجر المؤقتة، والجلسات الحوارية وورش العمل، إضافة إلى مشروعات وتجارب تصميم أخرى مبتكرة.

ويتميز برنامج هذا العام باستعراض تركيبات فنية ضخمة في المساحات العامة، مع التركيز على كيفية تلاقي عناصر الابتكار والإبداع في التصميم، والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، إضافة إلى إعادة تصور أشكال وتصاميم جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة، وتشمل تركيبات فنية غامرة في المساحات العامة مصنوعة من مواد مختلفة، مثل: سعف النخيل ونبات الليف والسكر ولبّ الورق، مع عرض استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة المعمارية.

ويهدف «أسبوع دبي للتصميم» المنظم برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة «تيكوم»، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، إلى جذب أكثر من 150 ألف زائر، بما في ذلك المهندسون المعماريون والمصممون وقادة الفكر، والمؤثرون والزوار من المنطقة والعالم، ما يرسخ مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع في منطقة الشرق الأوسط، ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن العالمية المبدعة.

وقالت نائبة الرئيس لحي دبي للتصميم خديجة البستكي، إن «الصناعات الإبداعية ليست محركات للنمو الاقتصادي فحسب، وإنما تسهم في تشكيل المجتمعات والهويات. ومن خلال التركيز على هذا المفهوم، أنشأت دبي منصة متكاملة تغذّي الابتكار الإبداعي والتعاون والفرص. وعبر أسبوع دبي للتصميم، نتطلع إلى توفير منصة تحتضن المواهب الاستثنائية القادمة من حي دبي للتصميم ودولة الإمارات والمنطقة والعالم، لعرض أعمالهم وإبداعاتهم على مستوى العالم».

وأضافت: «في هذا العام ستتبنّى المواهب دعوتنا لإعادة التفكير في تعزيز الابتكارات والتصاميم الرائعة التي توضح وجهة البوصلة الإبداعية. ويعد أسبوع دبي للتصميم جزءاً لا يتجزأ من التقويم الخريفي النابض بالحياة في حي دبي للتصميم الذي يعكس رؤيتنا في تعزيز اقتصاد إبداعي مستدام ومرن».

عام الاستدامة

من ناحيتها، قالت مديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم ناتاشا كاريلا: «تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، يعد أسبوع دبي للتصميم هذا العام، المهرجان الأكثر ابتكاراً في تاريخه، إذ ستضيف برامجنا وفعالياتنا القائمة بالتعاون مع حي دبي للتصميم، عناصر مميزة وتجارب استثنائية ستنال إعجاب المصممين وأصحاب المواهب الإبداعية وأفراد المجتمع على حد سواء». وأضافت: «حاولنا تركيز الاهتمام على كيفية تلاقي الممارسات المختلفة لإعادة النظر في موضوع الاستدامة، من خلال استعادة المواد التقليدية وإعادة تصورها في أشكال وتصاميم جديدة، وندرك مدى أهمية هذا الأمر من أجل مستقبل صناعة التصميم».

دور محوري

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أن «التصميم يلعب دوراً محورياً في توسيع آفاق التصميم والابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ركيزة أساسية في خارطة طريقنا الاستراتيجية»، مشيراً إلى التزام وحرص «دبي للثقافة» على دعم أصحاب المواهب الإبداعية، وتمكينهم وصقل مهاراتهم ودفعهم نحو الأمام، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويحقق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأضاف بن خرباش: «يعد أسبوع دبي للتصميم بمثابة تكريم سنوي للمصمّمين الموهوبين والمبدعين لتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم»، معرباً عن اعتزاز الهيئة بدعم الحدث الذي يسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين أصحاب المواهب والمبدعين.

نسخ جديدة

ويستعد الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم «داون تاون ديزاين»، لاستضافة نسخة جديدة في تجربة لا تُنسى مقابل الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم (من الثامن إلى 11 نوفمبر المقبل)، إذ يقدم معرض «داون تاون ديزاين» الرائد أحدث التصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض أحدث المجموعات الفنية والمنتجات المبتكرة وحلول التصميم، إضافة إلى مجموعة من الأعمال التركيبية والمفاهيمية الإبداعية، والتجارب التفاعلية والفعاليات المختصة بقطاع التصميم.

كما يعد المعرض الوجهة الأولى والمثالية للباحثين عن أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي والأثاث والإضاءة والإكسسوارات المنزلية.

وسيشهد «أسبوع دبي للتصميم» عودة معرضه الشهير «أبواب»، ليكون جزءاً من فعالياته الرئيسة مع إعادة تصميمه لهذا العام، إذ يشكل منصة لمواهب التصميم الإقليمية من أنحاء المنطقة وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. ومنح التكليف الرئيس لأسبوع دبي للتصميم 2023 للمهندس المعماري الإماراتي ومؤسس استوديو التصميم «ملّا» MULA، عبدالله الملّا، الذي سيقوم بإنشاء جناح معماري يتمحور حول الاستدامة والمواد المستخدمة، كما سيتضمن قائمة من التدخلات والأداء الاستعراضي.

وتعود مسابقة التصميم «أشغال مدنية» ضمن أسبوع دبي للتصميم، بدعوة المصممين والمهندسين المعماريين لتقديم مقترحات مشروعات مبتكرة لتصاميم أثاث خارجي مبتكر في المناطق العامة، مع الالتزام بنهج التصميم المسؤول.

ويعد أسبوع دبي للتصميم الوجهة المثالية لتمكين المجتمع الإبداعي العالمي، وسيضم أكثر من 20 مشروعاً وعملاً تركيبياً تعرض في أنحاء حي دبي للتصميم، مع التركيز على كيفية التقاء التصميم والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، فضلاً عن إعادة تصور أشكال جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة.

• معرض «أبواب» يشكل منصة لمواهب التصميم الإقليمية من أنحاء المنطقة وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

• 500 مصمّم من 40 دولة يشاركون في الدورة التاسعة.



منتجات مستدامة

سيشكل سوق أسبوع دبي للتصميم الذي سينظم في 11 و12 نوفمبر المقبل، تجربة مميزة لجميع الزوار الذين يرغبون في الاحتفاظ بقطع تذكارية من أسبوع دبي للتصميم، حيث سيتمكنون من خلاله من التعرّف إلى أفضل المبدعين والحرفيين والمصممين، واستكشاف العلامات الناشئة والرائدة في المدينة، والقطع الفريدة المصنوعة يدوياً، والمنتجات ذات المواد المستدامة.