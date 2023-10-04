الامارات | «نوبل الفيزياء» لـ 3 علماء فتحوا للبشرية آفاقاً جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة «نوبل» في الفيزياء هذا العام لثلاثة علماء هم بيير أجوستيني، وفيرينك كراوسز، وآن لويليه، عن تجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

وقالت الأكاديمية الملكية إنه تم اختيارهم بسبب ما قدّموه من «أساليب تجريبية تولّد نبضات ضوئية من الأتوثانية، لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة».

وينتمي بيير أجوستيني إلى جامعة أوهايو في الولايات المتحدة، وفيرينك كراوسز إلى معهد ماكس بلانك لبصريات الكم وجامعة لودفيغ ماكسميليان في ميونيخ بألمانيا، أما العالمة آن لويليه فتنتمي إلى جامعة لوند في السويد.

وأوضحت الأكاديمية الملكية أن الأحداث سريعة الحركة، تتدفق بعضها إلى بعض عندما يراها الإنسان، مثلما يُنظر للفيلم الذي يتكوّن من صور ثابتة على أنه في حركة مستمرة.