الامارات | أحمد بن محمد: دبي توفر بنية تحتية عالمية لجذب الاستثمارات الطبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزيته برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات متطورة.

كما أكد سموه أن دبي تدعم هذا القطاع الحيوي بشراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يعزز تنافسية القطاع، بينما توفر البنية التحتية عالمية المستوى بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات في المنشآت والخدمات الطبية، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات السياحة العلاجية التي شهدت نمواً مطرداً خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمستشفى السعودي الألماني في منطقة البرشاء، حيث كان في استقبال سموه المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الصحية المهندس صبحي بترجي.

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول مرافق وتجهيزات المستشفى الذي يضم 200 سرير وأكثر من 150 عيادة خارجية مزودة بأحدث التقنيات الطبية.

وتفقد سموه عدداً من أجنحة المستشفى، الذي شهد أخيراً توسعة في الأقسام والمرافق، مثل أقسام النساء والأطفال، والعظام والكسور، كما زار سموه مركز جراحة اليوم الواحد، وقسم الطوارئ الذي يضم 55 سريراً، ومركزاً لعلاج الحوادث ووحدة طوارئ مخصصة للأطفال.

وتم تجهيز وحدة جراحة العظام والكسور بأحدث المرافق والفرق الطبية عالية الكفاءة والتدريب. ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من خدمات جراحة العظام المتخصصة من استبدال المفاصل إلى علاجات الإصابات المرتبطة بالرياضة.

وأعرب المهندس صبحي بترجي عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على زيارة سموه للمستشفى في دبي، مؤكداً حرص المجموعة الطبية على تقديم رعاية صحية شاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتوافق مع مكانة دبي العالمية وسمعتها الرائدة في القطاع الصحي على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن المجموعة السعودية الألمانية الصحية منذ تأسيسها في عام 2012 تمثل وجهة طبية عالمية تلبي احتياجات الرعاية الصحية بشكل أكثر فاعلية، بينما تقود تطوير قطاعاتها من دبي إلى العالم.

وفي نهاية الجولة التُقطت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تذكارية مع مسؤولي مستشفى السعودي الألماني والمجموعة التابعة له، وأعضاء الفرق والأطقم الطبية من مختلف التخصصات.