الامارات | «مدينة إكسبو دبي» تطلق خارطة طريق لأجل كوكبنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «مدينة إكسبو دبي» خارطة طريق لإزالة الكربون تحدّد مسارها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، والحد من الكربون المتجسد في البيئة المبنية، ما يرسي معايير جديدة للمراكز الحضرية، مع الإسهام أيضاً في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 لدولة الإمارات، والأهداف العالمية للمناخ.

وتجسد استراتيجية «مدينة إكسبو»، الالتزام بإحداث تأثير ملموس عبر خفض الانبعاثات في جميع الأنشطة، كما تجسد شعار «اليوم للغد» لعام الاستدامة في دولة الإمارات، وتبني على نجاح برامج إدارة الكربون التي بدأت في إطار «إكسبو 2020 دبي».

وقال رئيس الاستدامة في «مدينة إكسبو دبي»، مات براون: «إن المدينة نموذج للحياة الحضرية المستدامة، وملتزمة بتحقيق أكبر أثر اجتماعي وبيئي واقتصادي ممكن، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا بالعمل الجاد لمعالجة تغير المناخ».

وأضاف: «تعمل خارطة الطريق التي وضعناها على تضمين إزالة الكربون في كل جانب من جوانب أعمالنا ومدينتنا، فالاهتمام بكوكبنا جزء لا يتجزأ من توجه مدينتنا، ومع نموها سنعمل على إشراك كل مستأجر ومقيم وزائر في رحلتنا. ونتطلع إلى مشاركة الدروس المستفادة والإنجازات الرئيسة في هذه المسيرة، لنعزز دور المدينة وإسهامها على مستوى دولة الإمارات والعالم، مع استضافتنا لمؤتمر المناخ (COP28) وما بعده».