الامارات | دبي سفاري بارك تعود مع «مخلوقات مذهلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق غداً الموسم الجديد لدبي سفاري بارك، لتبدأ الوجهة في الترحيب بزوارها من داخل الدولة وخارجها، ولتقدم تجربة فريدة من نوعها، للتعرف إلى أنماط الحياة البرية والفطرية، ضمن تنوّع كبير في أشكالها يجمعها مكان واحد يكفل الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور التي تَضُمَها الحديقة في بيئة مطابقة لبيئتها الأصلية.

وتعد دبي سفاري بارك إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في دبي، التي تعزز من جاذبيتها بين أكثر المدن جاذبية للسياحة، إذ تتكامل الحديقة مع العديد من مقومات الجذب الأخرى في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم، وكمقصد رئيس للسياحة العائلية، بما توفره من خيارات ترفيهية واسعة التنوع، تتناسب مع جميع أفراد الأسرة، ومن كل الفئات العمرية.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أحمد الزرعوني: «الموسم الجديد لدبي سفاري بارك سيكون حافلاً بالعديد من الفعاليات والإضافات، التي ستجمع بين الترفيه والتثقيف، وتقديم معلومات وافية حول مختلف أنواع الحيوانات والطيور التي تحتضنها الحديقة، وطبيعة البيئة التي تنتمي إليها، كذلك الجهود المبذولة لتوفير ظروف ملائمة تماماً لحياة تلك الأنواع، باتباع أفضل المعايير والممارسات البيطرية، إضافة إلى برنامج للتعريف بالأنواع المُهددة بالانقراض، وجهود الحفاظ عليها، فضلاً عن ورش عمل وفعاليات مرتبطة بالمناسبات العالمية المرتبطة بالبيئة والحياة البرية ومجالات الاستدامة المختلفة عموماً».

وأضاف: «تحرص بلدية دبي على توفير تجربة فريدة وغنية للزوار، من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، خلال زيارتهم دبي سفاري بارك، والاقتراب من تفاصيل الحياة البرية، لضمان قضائهم أوقاتاً ممتعة، انطلاقاً من حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات في مرافقها وحدائقها العامة والترفيهية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، واتساقاً مع أهدافها في تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية الجاذبة في دبي، وتعزيز استدامة جودة الحياة فيها، وجاذبيتها كوجهة سياحية عالمية».

وستُنظم دبي سفاري بارك عروضاً ترفيهية وتثقيفية يومياً في أوقات محددة، تشمل: عرض مملكة الطيور على مسرح قرية المستكشف (بين 11:00 صباحاً، و2:00 ظهراً)، وعرض مخلوقات العالم المذهلة في القرية الآسيوية (1:00 ظهراً، و3:00 عصراً)، وعرض الطيور الجارحة في ميدان الطيور الجارحة (4:00 عصراً). فيما ستضم الحديقة العديد من ورش العمل المرتبطة بمناسبات عالمية، مثل: اليوم العالمي لـ«الليمور»، وفرس النهر، والمزارع، والتغير المناخي، ودورة الحياة وغيرها من المناسبات المرتبطة بالبيئة، والتعليم، والتثقيف، والحياة البرية. ومن خلال ورش «حديث الحياة البرية» في ثلاثة مواقع ضمن الحديقة: مزرعة الأطفال، القرية الآسيوية، وقرية المستكشف، وسيقدم المرشدون في دبي سفاري بارك معلومات عن مجموعة مختارة من الحيوانات، فضلاً عن أنشطة إطعام الحيوانات تحت إشراف القائمين على الحديقة، وتشمل إطعام الزرافة، والطيور، والماعز.

وتضم دبي سفاري بارك مجموعة متنوعة من المسارح والعروض الترفيهية، والمطاعم والمقاهي التي تقدم قائمة واسعة التنوّع من المأكولات العالمية والمحلية، فضلاً عن خدمات القطار الداخلي التي تُسهّل تنقّل ضيوف الحديقة بين جنباتها.

وتستمر مواعيد زيارة حديقة دبي سفاري بارك يومياً على مدار الأسبوع من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

• 500000 زائر من داخل الإمارات وخارجها استقطبتهم الوجهة الموسم الماضي.

أحمد الزرعوني:

• «الموسم الجديد لدبي سفاري بارك سيكون حافلاً بالعديد من الفعاليات والإضافات».