أنغام بفستان أخضر مضيء في أحدث ظهور لها.. سعره صادم (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فستان أخضر مضيء خاطف للأنظار، تألقت من خلاله الفنانة أنغام، في أحدث إطلالة لها من خلال تواجدها في أحد البرامج التليفزيونية، والتي شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أثار فضول متابعيها كونه يشبه ألوان ظاهرة الأورورا التي تضيء السماء خلال هذه الأيام بألوان تجمع بين الأخضر والبنفسجي، حتى ظن الجميع بأنها تتشبه بالحدث المهم الذي يظهر في السماء.

أحدث إطلالة للفنانة أنغام

الفنانة أنغام، خطفت الأنظار بإطلالتها بفستانها الأخضر المضيء، الذي يتخلله اللون الأسود، من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني المقيم في دبي مايكل سينكو، الذي يُعرف بفساتينه الرائعة ذات الطراز المختلف، كما نسقت معها مجوهرات تناسبت مع إطلالتها التي ظهرت بها، من إبداع روبرتو كوين، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفها، ولم تتكلف في وضع الماكياج بل كانت بلمسات هادئة مع الإطلالة التي تزينت بها.

فستان الفنانة أنغام، شبهه جمهورها ومتابعيها بألوان ظاهرة الشفق القطبي، أو ما يُعرف باسم«الأوروا»، وهي تمازج ألوان خضراء مصحوبة بأخرى أرجوانية وبيضاء، إذ يتغير شكل السماء في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، بألوانها لتعتبر ظاهرة فريدة من نوعها.

فستان أنغام يخطف الأنظار

لقيت إطلالة الفنانة أنغام، بفستانها المضيء بألوان السماء في بعض الدول هذه الأيام، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع الإطلالة، وكان من بين التعليقات: «الفستان تحفة، إيه الجمال ده، انتي الأورورا على الأرض، في شفق قطبي في السماء وأنغام على الأرض، الفستان خطير بجد، الله أكبر على الجمال، سعره كام يا فنانة، أكيد سعره غالي أوي».

أنغام ليست أول من ارتدى الفستان

وبالبحث عن تفاصيل وسعر الفستان التي ارتدته الفنانة أنغام، تبين بأنها ليست الأولى التي ترتدي مثل هذا الفستان بألوانه الزاهية المضيئة، إذ سبقتها الممثلة الإندونيسية رالين شاه، خلال مهرجان كان السينمائي لعام 2022، من تصميم سابتو ديجوجوكارتيكو ومايكل سينكو.

سعر فستان أنغام

وبلغ سعر الفستان التي ارتدته الفنانة أنغام والتي سبقتها به الممثلة الإندونيسية رالين شاه، خلال مهرجان كان السينمائي لعام 2022، العام الماضي نحو 124 دولارا، أي يبلغ 4 آلاف جنيه مصري آنذاك، والذي يختلف سعره حاليًا عما كان عليه العام الماضي، أي يعتبر في متناول الكثير من السيدات.